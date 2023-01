Muere Mariano Maresca, pilar de la cultura de Granada

Las cosas que hemos visto es el título del libro publicado en Renacimiento que recuperaos artículos que Mariano Maresca ha publicado semanalmente en la edición andaluza del periódico El País con un prólogo del poeta Luis García Montero. “Son los artículos que escribí entre 2004 y 2005 y recopilándolos, me he dado cuenta de que hay temas que ocurrieron hace muchos años y que todavía hoy siguen vigentes”, señalaba Maresca. "En realidad, yo ni tenía intención ni quería recopilar aquellos artículos en un libro porque consideraba que no tenían interés", comenta el propio autor. "La idea surgió de Andrés Soria Olmedo, que me animó a ello. Lo consulté con otros amigos y terminaron convenciéndome".