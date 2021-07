"Creo que ahora más que nunca necesitamos a la música”

María Rosa García García, más conocida artísticamente por Niña Pastori, estará hoy sábado a las 22:00 horas en la plaza de Toros de Motril dentro del ciclo musical Motril en Vivo, celebrando los 25 años del lanzamiento de su primer disco, Entre dos puertos, con el que inició su carrera en el mundo de la música.

La artista, que ha vuelto, “con más ganas”, estos días a los escenarios –tras haber tenido que suspender varios conciertos por el coronavirus – habla de su actividad profesional y sobre su actuación, en la que hará un recorrido por toda una carrera en la que, entre otros premios, ha logrado cuatro Grammys Latinos, y se ha convertido en una de las voces más reconocidas de la música, consolidándose con un sello personal e inconfundible.

–Antes que nada, hace unas semanas tuvo que cancelar la gira que había iniciado en Cádiz por dar positivo en Covid-19, ¿cómo se encuentra?

–Ya ha pasado todo, así que muy bien. Tuvimos la mala suerte de que coincidía con varios conciertos, así que tuvimos que tomar la determinación de cambiarlos de fecha. Pero ya estoy bien, fenomenal y en marcha otra vez. Incluso ya he tenido la oportunidad de actuar en Barcelona y todo fue de maravilla. Así que plenamente restablecida.

–¿Se podría decir que ha sido una de las peores situaciones que le ha tocado vivir en sus 25 años de carrera musical?

–No, tampoco es eso. Gracias a Dios tampoco ha sido nada grave y ya ha pasado. Evidentemente el Covid es una situación muy dura que estamos padeciendo muchos. Es una situación que no la esperaba nadie y por desgracia ha fallecido y sigue falleciendo mucha gente, es algo muy duro que nos ha tocado vivir.

–¿Cómo ha retomado la gira?

–Estuvimos en Barcelona y la verdad que todo fue estupendo. Tengo mucha suerte, la gente me tiene mucho cariño y después de tantos años siento que tengo al público conmigo. Es un gustazo que me sean tan fieles y que me arropen en cualquier momento.

–Se cumplen 25 años ya de carrera, supongo que habrán pasado volando…

–(Entre risas asiente) La verdad es que han pasado volando , echas la vista atrás y piensas, pero dios mío, ¿cómo ha podido pasar tanto tiempo? Son 25 ‘añazos’, pero muy bonitos la verdad, de disfrutar mucho, de coincidir con mucha gente buena, con muchos artistas y gente de la profesión con los que he aprendido y disfrutado. Hasta el momento todo han sido maravillosos, aunque evidentemente como en todas las profesiones, todo no es de color de rosa, pero pesa muchísimo más todo lo positivo y todo lo bueno. Además, he tenido la recompensa del público.

–Pocos artistas pueden decir que han conseguido celebrar unas bodas de plata sobre el escenario.

–Mucha gente no puede decirlo. Es una gran suerte, sobretodo el tener a un público fiel que te sigue y que le gusta todo lo que haces y que está ahí. Es lo más importante de todo.

–Si echase una mirada atrás, ¿cuál es el trabajo al que le tiene más cariño?

–Todos los trabajos que he hecho, evidentemente, tienen su cosa especial. Cada disco me ha ofrecido algo diferente y ha reflejado también un momento de mi vida, de mi carrera y mi trayectoria. Pero hay un disco que me gusta mucho que es La orilla de mi pelo, me parece que tiene canciones muy bonitas y que, muchas de ellas tengo que seguir manteniéndolas en directo porque a la gente le gusta mucho.

–Hablaba del cariño recibido por la gente, ¿dónde está el éxito de Niña Pastori que, en estos 25 años siempre ha tenido un grupo de seguidores tan fieles?

–No sé dónde está el secreto, porque la verdad es que siento que hay muchos artistas que llevan el arte en la sangre y han estado ahí mucho tiempo, otros que lo han hecho bien no han tenido esa suerte. Pienso que al final esto es una cuestión de tener un público fiel y, evidentemente el artista también tiene que ofrecer algo, porque como dice el refrán Amor, con amor se paga. Un artista tiene que darlo siempre todo y no relajarse nunca, es una profesión donde hay que cuidarse muchísimo a nivel vocal, todo eso es importante y al final también ayuda.

–Hablando del nivel vocal… Pocos han sabido fusionar una voz tan pura como la suya con diferentes estilos musicales, ¿cómo lo consigue?

–Pienso que es estar un poco al día, con todo lo que sale, con lo que escuchamos. Al final también van saliendo las cosas solas, no se puede perder nunca las ganas y la ilusión de seguir escuchando a gente nueva .

–Hace poco sacó una nueva versión de Ese gitano junto a Dellafuente, ¿cómo surge el fusionar un tema con tanta solera con uno de los referentes de la música urbana?

–(Suelta una carcajada ) La verdad es que a este chico lo conocimos hace tiempo, porque Chaboli hizo una cosa con él, y también estamos en la misma discográfica. Y surgió así, porque estábamos haciendo una nueva versión de Ese gitano, queríamos experimentar, lo probamos con él, nos gustó y ahí está. La verdad es que ha quedado muy bonito, estoy muy contenta con la canción que hemos hecho.

–Es una forma de llegar a un público nuevo …

-Es estar siempre al día de todo. El flamenco tiene esa virtud, es una música donde tenemos muchos ritmos diferentes dentro del mismo palo, y podemos encajarnos en muchos estilos de música con naturalidad. La música clásica o el pop por ejemplo, no pueden casar con todo. Pero el flamenco al tener tanta variedad rítmicamente hablando, si puede hacerlo

–Por cierto, ¿cuándo podremos escuchar nuevos temas?

–Ahora mismo estamos centrados en el 25 aniversario, celebrando este año que está siendo super bonito a pesar de todo lo que estamos pasando con el coronavirus. Al margen de eso, estamos disfrutando muchísimo en los conciertos, estamos haciendo un repaso al repertorio, y de momento estamos ahí. Creo que para el año que viene, sacaremos cosas nuevas.

–Si hablamos de Camarón y de Alejandro Sanz, son dos personas muy importantes para Niña Pastori…

–Por su puesto. Camarón ha sido el más grande del flamenco, no hay ninguna duda. Y para mi es uno de los artistas, que evidentemente, más me han influido. Y de Alejandro Sanz, creo que lo sabe todo el mundo, es un creador, un autor maravilloso y del que estamos todos enamorados, tanto de él como de su música.

–Si nos centramos en Motril, ¿qué se encontrarán los espectadores que vayan al concierto del ciclo en vivo?

–Tuve la fortuna de estar en Motril en el 2019 y tengo un público con una respuesta muy buena por lo que espero que podamos disfrutar mucho y que pasemos una noche muy bonita y con buena música, creo que la necesitamos ahora más que nunca. Sobre la actuación, haremos un repaso de un repertorio amplio de mis 25 años de carrera musical donde estén los grandes éxitos de toda la vida, con las canciones más sonadas.

–Si tuviera que elegir una canción que resumiera su carrera, ¿con cuál se quedaría?

–Es muy complicado y difícil quedarse con una sola, pero si tuviera que quedarme con una sería Cai que habla de mi tierra y se ha convertido en mi bandera en la banda sonora de todos los gaditanos, y es una canción que le ayuda a todos los que están fuera de España para recordarla.

Una Niña Pastori que se despedía con “hasta luego para todos los granadinos” y les hacía una invitación a estar presente en el concierto del sábado a las 22 horas en la plaza de Toros de Motril, porque seguro que “van a disfrutar”.