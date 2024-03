Noa, María José Llergo, Patti Smith o Amaral, entre los nuevos confirmados en el cartel definitivo del 1001 Músicas del Generalife

Ya se conocen todos los nombres de la lista de artistas que actuarán en el Teatro del Generalife en la cuarta edición del festival 1001 Músicas-CaixaBank, que progresivamente se va consolidando como uno de los ciclos culturales más importantes del país y que para 2024 presentará interesantes novedades. En total este 2014 serán diez los conciertos los que se ofrecerán dentro la organización de este ciclo. La propuesta arrancará en el mes de julio con un avance de dos de ellos como principal novedad: la excepcional pianista y cantante de jazz Diana Krall (día 23) y la emblemática banda británica de pop rock Simple Minds (26).

Nuevos nombres

Ya se habían hecho públicas esas dos citas pero este miércoles se han presentado en Madrid los nombres que se suman en septiembre al ciclo granadino. El 6 de septiembre llegará el turno de Vetusta Morla y un día después The Psychedelic Furs. El día 13, Noa y el 14, Mikel Izal. María José Llergo se podrá disfrutar de la artista revelación del flamenco el 20 de septiembre y el 21, en un cambio de tercio radical, Patti Smith. El siguiente fin de semana pasarán por el escenario del Generalife Coque Malla, el 27 de septiembre; y el 28 despedirá 1001 noches Amaral.

Así como el año pasado el ciclo tuvo un adelanto en el mes de junio gracias a la colaboración del Festival de Música y Danza de Granada, lo que permitió ofrecer un concierto de Bob Dylan en el Generalife, este año 1001 Músicas-Caixabank adelanta estos dos nuevos conciertos al termino de la programación de este a finales de julio. “Siempre hemos defendido que 1001 Músicas solo podía crecer a lo ancho, y este es el primer avance que hacemos en ese sentido. Ampliando fechas podemos llegar a más artistas internacionales. Ligando esto a periodos no habituales de programación en Granada conseguimos más visitantes, más pernoctaciones y más difusión del ciclo y la ciudad. Por esto no puedo más que estar agradecido al apoyo y nuevo empuje del Patronato de la Alhambra, para que esta programación crezca y vaya consiguiendo nuevos hitos", señala Pepe Rodríguez.

El objetivo es, además del enriquecimiento cultural que ello supone, generar pernoctaciones en Granada alrededor del ciclo, de tal manera que también se convierta en un polo de atracción turístico y generador de riqueza para la capital y la provincia.

Además del citado Bob Dylan, por el Teatro del Generalife han pasado en estos tres años Elvis Costello, Ara Malikian, Luz Casal, Andrés Calamaro, 091, Pablo López, Suede, Raphael, Pablo Alborán, Texas, Mon Laferte, Juan Perro, Los Planetas, The Waterboys, Vanesa Martín, Crystal Fighters, Love of Lesbian, Lori Meyers, Loquillo y Rozalén. Esta calidad ha elevado el nombre del festival a las más altas cotas de su segmento en España, alcanzando un gran prestigio ayudado, sin duda, por el escenario donde se celebra: la Alhambra.

En la edición de 2023 del 1001 Músicas-CaixaBank se vendieron el 90 por ciento de las entradas, acudieron espectadores de 35 países y se generó un gran impacto económico para la ciudad, con un importante retorno de imagen y marca de Granada.

Esta consolidación del 1001 Músicas-CaixaBank como uno de los festivales más importantes de los que se celebran en España se refleja, por ejemplo, en las seis nominaciones que ha recibido para los Iberian Festival Awards 2024. Estos premios reconocen a los mejores festivales de la Península Ibérica y el próximo año celebrarán su octava edición, precisamente, en Granada. El ciclo granadino está nominado en las categorías Best Small Festival, Best Touristic Promotion, Best Live Performance (Internacional)-Bob Dylan, Best Festival Photo, Best Video Coverage y Best Venue.