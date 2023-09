Pablo López llega al Teatro Generalife para protagonizar el sexto concierto del ciclo 1001 músicas

El malagueño Pablo López llega este sábado al sexto concierto del ciclo 1001 Músicas que se celebra en el Teatro del Generalife en plena cresta de la ola, con una gira en la que ha triunfado en diversos escenarios de Latinoamérica, como México, Guatemala o Costa Rica, y que, desde mayo hasta noviembre, le va a llevar a recorrer los principales escenarios de España en un momento imparable de su carrera.

El malagueño ha demostrado que es sinónimo de éxito y triunfa allá por donde pasa. No hay persona que haya asistido a uno de sus recitales que no haya sentido su piel erizarse ante un espectáculo que él sabe como nadie interpretar para elevar a sus fieles a otra dimensión. Está demostrando que es uno de los artistas más completos de la música en directo del país y, en concreto, este Tour 2023 se ha convertido en una de las más importantes que han recorrido el territorio nacional este año. A ello, además, contribuye su enorme popularidad, iniciada en el popular programa Operación Triunfo en 2008, donde acabó en segundo lugar, y acrecentada por su papel como coach en los distintos formatos del programa televisivo La Voz.

Pablo López es el artífice de una discografía hermanada con el éxito, con álbumes como 'Once historias y un piano' (2013), 'El mundo y los amantes inocentes' (2015), 'Camino, fuego y libertad' (2017) o 'UNIKORNIO Once millones de versos después de ti' (2020), que han registrado imponentes cifras de venta y que se ha traducido en giras que arrojan datos de auténtico récord y un excepcional trabajo en directo 'Un piano y una voz (Concierto 360º)' desde la Maestranza de Sevilla (2021) que satisfizo las ansias de sus incondicionales. Y es que esos cuatro álbumes le han aportado un requisito repertorio de temas que entusiasman a sus seguidores, como 'Tu enemigo' (que popularizó junto a Juanes), 'Lo saben mis zapatos', 'El Patio' o 'Te espero aquí', por citar algunos de los más coreados por su público. Y a ellos se unen los sencillos recientes que ha publicado con gran éxito, como 'El abrazo más grande de todos los tiempos' o 'Quasi'. Con todos estos ingredientes, que suponen un amplio repaso a lo más granado de su carrera artística, la gira del cantautor malagueño supone un magnífico espectáculo de música y emoción que no deja indiferente a nadie de los que tienen la suerte de estar presente en sus conciertos, en los que están cuidados de forma especial todos los detalles de producción, caso de la escenografía o la iluminación. Y, por supuesto, su banda habitual, que le acompaña de forma magistral.

La inconfundible y privilegiada voz de Pablo López y su virtuosismo con el piano en un espectáculo tan bien producido consiguen hipnotizar al público. Y si a eso se une un escenario como el recinto monumental nazarí que acoge la Alhambra y el Generalife, convierten la ocasión en una oportunidad única para disfrutar del único artista español que ha logrado entrar en la lista Poll Star, que mide la venta de entradas a nivel mundial. Ganador de premios de prestigio como el Ondas en 2021 -como Fenómeno Musical del Año gracias a su gira Mayday&Stay Tour-, es un privilegio para el ciclo 1001 Músicas – CaixaBank contar con una figura de su talla y para él, sin duda, será exhibir su magia en el Generalife.

Ya solo resta un fin de semana para dar por concluido el ciclo de este año, que ha vuelto a resultar un gran éxito. Para el cierre del próximo fin de semana, estarán presentes la banda británica de rock alternativo Suede (22 de septiembre) y el mítico Raphael (23 de septiembre), incombustible a sus 80 años para seguir haciendo disfrutar a varias generaciones.