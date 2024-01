Pancartas, gafas de colores y mucha emoción: Violeta (OT 2023) se da un baño de masas a su llegada a Motril

Unas 2.000 personas, según apuntan desde la Policía Local de Motril, se han congregado a las puertas del Ayuntamiento para recibir, entre vítores y alabanzas, a la motrileña Violeta Hódar, tras su paso por la Academia de Operación Triunfo. Nadie ha querido perderse la cita y ver a la artista de cerca nada más llegar de Barcelona. Málaga, Sevilla, Almería, Jaén, y distintos puntos de la provincia granadina, los seguidores de Violeta no han querido perderse esta cita tan especial.

Poco importaba que la de Motril estuviese recién llegada del aeropuerto después de todo el ajetreo vivido en las últimas 48 horas tras su expulsión en la Gala 7. A su llegada a la instalación granadina, un grupo de seguidoras le esperaban desde horas antes, por lo que la motrileña no ha dudado en pararse un rato para saludarles, hacerse fotos y agradecer todo el cariño demostrado.

Mientras tanto, en la capital de la Costa Tropical más de un millar de personas esperaban impacientes a su llegada para verla lo más cerca posible, lo que no se esperaban es que tras el recibimiento, en el que no han faltado las pancartas, fotografías en grande, muchas gafas de sol y color morado, la propia Violeta anunciase que tras el correspondiente saludo protocolario a los representantes institucionales, todo el que quisiera podría pasar al Consistorio para hacerse una foto, saludarle y hablar un poco. Momentos de euforia que los seguidores y seguidoras de la granadina agradecían a pleno pulmón.

"Todavía no me ha dado tiempo de sentarme y asimilar todo lo que está pasando, llegar a Motril y encontrarme esto ha sido una sorpresa super emocionante, me faltan palabras para poder agradecer todo el cariño que me está mostrando todo el mundo", ha indicado la motrileña. Se siente "orgullosa" de todo el trabajo que ha realizado durante su tiempo en la Academia y "a partir de ahora se abre una nueva puerta y tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y hacer cosas nuevas".

Ha asegurado que una de las cosas que más ganas tiene de hacer es "intentar descansar un poco" ya que "han sido una semanas muy duras ya que es muy diferente lo que se ve y lo que se vive dentro, al final estás encerrada en un sitio, sin tu gente y es un sitio exigente. Al final estás siempre intentando dar lo mejor de ti, pero es una experiencia muy guay, estás con profesionales maravillosos de los que considero que he aprendido una barbaridad, tanto como profesional como personalmente, porque al final aquello es un Master, estar allí un día es como una semana".

Sobre sus compañeros, ha asegurado que se siente una afortunada por haber vivido la experiencia OT con todos ellos. "Me siento una ganadora porque no hay mayor premio que el cariño de la gente y desde luego es lo que me llevo. Ha sido un sueño todo el apoyo que he tenido, estoy super contenta de hasta donde he llegado, y tras dos nominaciones no ha sido fácil".

Ella lo tiene claro, tras su paso toca seguir adelante y trabajar por seguir su sueño. "Siempre amaré la música, lo hacía antes de OT, durante el programa y lo seguiré haciendo siempre, y ahora me dedicaré a vivir esta nueva puerta que se me abre, tengo muchas ganas de seguir trabajando y de seguir aprendiendo de la vida".

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha indicado que creía que era la fan número uno de Violeta pero, tras el recibimiento de sus seguidores, se ha dado cuenta de que la motrileña tiene un montón de fans incondicionales. "Sabíamos el talento que tiene porque la hemos visto crecer en Motril y nos da mucha alegría de seguir exportando talento".