Descubre el encanto eterno de Neverland: el musical de Peter Pan llega a Granada

El éxito de Peter Pan de J. M. Barrie se atribuye a su capacidad para capturar la imaginación y la nostalgia. La temática intemporal de la niñez, la aventura, la magia y la resistencia a crecer siguen atrayendo a audiencias de todas las edades. Además, personajes icónicos como Peter, Wendy, Campanilla y el Capitán Garfio, junto al encanto de un país de fantasía como Neverland, han creado un universo encantador que ha perdurado a través de la literatura, el cine y el teatro. En este género llega ahora a Granada uno de los mayores éxito del musical español.

Peter, es la versión actualizada de Peter Pan, el musical. Producida por Theather Properties -un nombre que es un referente en el sector con creaciones como El nombre de la Mancha, Romeo y Julieta. Un amor inmortal, Shrek o Annie- una alianza a la que suma fuerzas Atresmedia y el Grupo Eventix. Por si fuera poco aval, las proyecciones del espectáculo tienen el sello de Pixar.

La cara de Peter Pan

La superproducción que consiguió atraer a cinco millones de espectadores de seis países, llegó a estar programada en el Garrick Theatre de Londres y que The Times seleccionó entre los mejores títulos de la cartelera teatral de ese año 2008, se presenta con una nueva puesta en escena en la que se emplea la última tecnología. "Es un remake con nueva escenografía, música, vestuario y tecnología. Es el Peter Pan de siempre pero con un aire más fresco, una nueva vida", cuenta Silvia Villaú, o lo que es lo mismo, Peter Pan.

La actriz y cantante da vida al mítico personaje de J. M. Barrie de forma casi ininterrumpida desde 2007. Aunque ahora, tras casi dos décadas acumulando talento y experiencia en Theather Properties, es también la responsable de la dirección artística, libreto, dirección de casting y escenografía junto a Tomas Padilla, director de la obra. "Al principio cuando me ofrecieron interpretar a Peter Pan fue un shock porque siempre había dado vida a princesas y no me veía como un chico", cuenta Villaú sobre un rol que siempre ha recaído en mujeres ya que "por la tesitura vocal es un personaje que se le da mejor a las actrices".

El elenco

Desde su estreno, por este musical han pasado más de 500 artistas, alguno de ellos reconocidos como Carlos Marín (Garfio), Beatriz Luengo (Tigrilla), Gisela (Wendy) o el desaparecido Álex Casademunt (Smee). Sobre el nuevo elenco, el director del montaje señala que “se han seleccionado actores, cantantes, bailarines con formación clásica y de jazz". "Realmente estoy muy sorprendido con el nivel de formación de todos. Estoy convencido de que tenemos una compañía con un talento impresionante. Justamente lo que necesita este musical”, agrega Padilla.

La tecnología

Además, esta nueva Producción cuenta con un total de 6 sistemas de vuelos importados de EE.UU. con la última tecnología para que puedan despegar los sueños del espectador. Todo es nuevo, desde la recreación de una casa londinense de ensueño -de 12 metros de ancho por 5 de alto- donde Wendy, John y Michael conocen por primera vez a Peter, hasta el barco pirata del temido James Garfio con toda su tripulación a bordo, pasando por el campamento de los ingeniosos niños perdidos con sus instrumentos y atracciones de juegos sacarán las sonrisas de los más pequeños.

Villaú, curtida también en propuestas como Annie, Aladdin o Shrek, cree que "un buen musical debe tener, para empezar, una buena historia, pero también buenas canciones, no podemos olvidarnos del género en el que estamos", defiende la actriz, que considera "hermoso" ese triunfo de la inventiva que supone una obra como ésta, que llega ahora con más sonido rock, pop e incluso algunas reminiscencias de reguetón. "Aquí importa todo: no es interpretar un texto con unas luces básicas y ya. Están las coreografías, la escenografía, la dirección vocal... ¡Y pasan tantas cosas! Tantas escenas, tan dispares, que se suceden en un par de horas. Te da la opción de cantar, y de bailar, y de hacer esgrima y de volar...", celebra la intérprete, que estudió Periodismo pero pronto se sintió atraída por un género que combinaba sus dos pasiones: la música y la danza.

La gira

La obra, que podrá verse en el Palacio de Congresos de Granada este sábado 10 de febrero en una sesión doble, cierra aquí una turné que la ha llevado por 30 ciudades españolas durante dos años . "Es la última plaza de la gira, hasta que estrenemos en Madrid a finales de este mes, donde permaneceremos hasta junio", cuenta Villaú sobre la última oportunidad de disfrutar de este espectáculo familiar pensado para atraer y divertir durante toda la función desde a bebés hasta sus abuelos.