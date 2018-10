Randy Brecker y Simon Phillips encabezarán el Festival de Jazz de Granada

El Festival Internacional de Jazz de Granada desplegará su programa central del dos al diez de noviembre, siendo la primera vez que Stanley Clarke, sublime bajista y contrabajista, acudirá al certamen, en el que tampoco faltarán leyendas vivas del género como Randy Brecker, Simon Philips o Bill Evans.

Las entradas del programa central se pueden adquirir a partir del viernes -primer día del festival- según informa la organización de este festival con casi cuatro décadas de andadura y uno de los más veteranos de Europa.

El contrabajista Stanley Clarke visitará por primera vez el certamen, que le rendirá homenaje

La cita musical estrenará cartel el dos de noviembre con Melissa Aldana. La saxofonista ha sido la primera mujer compositora y saxofonista, y la primera intérprete latinoamericana que gana el Premio Thelonius Monk Internacional Jazz Saxophone Competition. Su altísimo registro, fraseo y ciertos guiños a sus venerados Sonny Rollins o Mark Turner, su contemporánea destreza y sofisticación armónica la sitúan en la excelencia jazzística del siglo XXI.

James Carter es uno de los instrumentistas de viento más asombrosos de la escena jazzística contemporánea. Domina con facilidad todo tipo de saxos y es un consumado experto en el clarinete. Se ha forjado su reputación como uno de los músicos más visionarios e impactantes del panorama jazzístico mundial y actuará el sábado en Granada.

La pianista Eliane Elias, que cuenta con una increíble habilidad para mezclar la complejidad y espontaneidad del jazz moderno con los suaves ritmos de la música brasileña, presentará el domingo por primera vez en España, y en el Festival de Jazz de Granada en primicia, El hombre de la Mancha.

Bill Evans pensó en su admirado Randy Brecker para crear un proyecto que sería un torrente de soul, funk, jazz, blues y rock como pocos ha dado la historia de la música; nacía Soulbop. Tres lustros años más tarde se han reencontrado y vienen a Granada para celebrarlo. En ésta ocasión Soulbop reclutan también a una leyenda; el que fuera batería de Toto, ingeniero musical, compositor y arreglista: Simon Phillips en el marco de una actuación prevista para el siete de noviembre.

Joe Barbieri presentará el ocho de noviembre con una soberbia banda su disco más reciente Origami (2017), en el Festival Internacional de Jazz de Granada por primera vez en España y en exclusiva.

Stanley Clarke recibirá el nueve de noviembre la granada del Festival Internacional de Jazz en reconocimiento a décadas de carrera impecable. Fue fundador con Chick Corea de una de las bandas más impactantes y revolucionarias del escenario jazzístico, Return to Forever. Enumerar su lista de premios es una tarea interminable, ha dirigido orquestas y ha compuesto bandas sonoras cuenta con más de 70 películas, con tres Nominaciones a los Emys y el BMI Award. Además es miembro de la exclusiva Academy of Motion Picture of Arts and Sciences.

Stacey Kent será el mejor el broche de oro del programa central de esta edición. Las entradas se podrán adquirir a partir del viernes en la taquilla del Teatro Isabel la Católica, en el teléfono 958222907 y en la web www.redentradas.com.