Saiko y Lola Índigo se posicionan como los artistas granadinos más escuchados del año

Como cada año Spotify, la compañía de audio en streaming más grande del mundo, ha anunciado las canciones, artistas y pódcasts más escuchados de 2023 entre más de 574 millones de usuarios con los que cuenta la plataforma en todo el mundo. Un momento muy esperado por usuarios de todo el mundo que comparten sus estadísticas para mostrar cuáles han sido sus preferencias musicales a lo largo del año.

Una lista que a nivel nacional ha contado con representación granadina. La compañía ha resaltado entre los artistas emergentes de 2023 a Saiko, que consigue un gran debut en el Top 50 de artistas del año siendo el segundo español más escuchado en España en 2023 y con dos canciones posicionadas dentro de las 20 más reproducidas en nuestro país.

En lo referente al ranking de artistas femeninas más escuchadas en España, el puesto número uno lo ocupa KAROL G, que este año ha dado la vuelta al mundo de la mano de 'Mañana Será Bonito', su último álbum lanzado el pasado febrero. La segunda artista más escuchada es Shakira, seguida de Rosalía, en tercera posición; Aitana, en cuarto lugar, y Taylor Swift, en quinto lugar. Este top 10 de artistas femeninas más escuchadas en nuestro país se completa con María Becerra, Lola Índigo, Bad Gyal, TINI y Young Miko. Además, el talento femenino sigue escalando posiciones este año, pues destacan cinco artistas femeninas en el Top 20 de artistas más escuchados, en comparación con las 3 de 2022.

A nivel nacional, Bad Bunny se alza un año más con la primera posición como el más escuchado de 2023 en una lista repleta de artistas de habla hispana. La segunda posición la ocupa Quevedo, que se consagra como el artista español más escuchado del año en nuestro país, y alcanza un nuevo récord, ya que también es el español más escuchado en todo el mundo. Así, Quevedo continúa este año acumulando hitos, añadiendo otro logro a su historial al haber sido también el artista más escuchado del verano en España gracias a su tema 'Columbia'.

Este top 10 de artistas más escuchados en nuestro país lo completan, por orden de ranking, Feid, Myke Towers, Rauw Alejandro, Anuel AA, Mora, Eladio Carrión, KAROL G y Bizarrap.

Por otro lado, en el primer lugar del ‘top 10’ de canciones más escuchadas en nuestro país, se encuentra 'Playa del Inglés', de Quevedo. El tema, que salió publicado a finales del 2022, es el cuarto y último sencillo del álbum 'Donde Quiero Estar'. La canción, cuyo título hace referencia a una de las playas de Las Palmas de Gran Canaria, fue grabada junto al puertorriqueño Myke Towers.

En segunda posición dentro del ranking de canciones más reproducidas en España se encuentra 'Yandel 150', de Yandel con Feid; 'Columbia', otro éxito de Quevedo, en tercer lugar; en cuarto 'El Merengue', de Marshmello con Manuel Turizo, y 'La Bachata', de Manuel Turizo, en quinto lugar. El top 10 se completa con 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', la colaboración de Bizarrap con Shakira; 'LALA', de Myke Towers; 'Beso', de Rosalía con Rauw Alejandro; 'Punto G', de Quevedo, y 'Nochentera', de Vicco. Así, se evidencia la diversidad de sonidos y géneros en las listas, con la predominancia de los sonidos urbanos, principalmente el reggaetón, y el pop.

La música más escuchada en el mundo este 2023

Este año Taylor Swift se hace con la primera posición como la artista más escuchada del mundo, un nuevo hito para la estadounidense, que ha acumulado en 2023 un total de 26.000 millones de reproducciones.

En segunda posición se encuentra el artista puertorriqueño Bad Bunny, cuyo álbum 'Un verano sin ti' ha resonado en todo el mundo, consiguiendo posicionarse como el álbum más reproducido a nivel global. En tercer lugar, destaca The Weeknd, el cantante, compositor y productor discográfico canadiense. El cuarto lugar lo ocupa el rapero y cantante Drake y, el quinto, Peso Pluma, cantante y compositor mexicano que ha hecho de la música regional mexicana el nuevo fenómeno musical.

En lo que respecta al top 5 de artistas femeninas más escuchadas en el mundo, además de Taylor Swift, encontramos en el ranking a SZA, Karol G, Lana del Rey y Rihanna.

Y en lo referido al ranking de canciones más escuchadas de 2023 a nivel global, la más reproducida es 'Flowers', de Miley Cyrus, todo un himno mundial desde su lanzamiento a principios del año y que ya acumula más de 1.600 millones de reproducciones en todo el mundo desde enero. El segundo lugar lo ocupa 'Kill Bill', de SZA; el tercer puesto es para 'As It Was', la canción de Harry Styles que se cuela en el ranking un año más, ya que logró ser la más reproducida a nivel mundial en 2022; y en cuarto y quinto lugar, respectivamente, se encuentran 'Seven (feat. Latto)', de Jung Kook y Latto, y 'Ella Baila Sola', de Eslabón Armado y Peso Pluma.