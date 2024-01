Sergio García ingresa en la Academia de Bellas Artes de Granada.

El dibujante y profesor de la Universidad de Granada Sergio García ingresará en la Academia de Bellas Artes de Granada para ocupar la vacante correspondiente a la medalla número 5 de la Sección de Pintura, Grabado, Diseño y Artes de la Imagen. Así se acordó en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 11 de enero fue elegido académico numerario.

Sergio García Sánchez (Guadix, Granada, 1967), estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada, donde actualmente es profesor titular en el Departamento de Dibujo con acreditación de Catedrático. Su actividad profesional se centra en la ilustración editorial, el cómic y la ilustración infantil. Ha trabajado para The New Yorker, The New York Times, Ediciones Santillana y Ediciones SM; entre otros destacados medios y editoriales.

Además del Premio Nacional de Ilustración 2022, a lo largo de su carrera ha sido galardonado con los Premios ÑH de ilustración, APIM, Society of Illustrators, American Illustration, School Library Journal, Kirkus, Festival Internacional de Bande Dessinnée de Sierre & CBBD-Centre Belge de la Bande Déssinne, Grand Prix de la Critique ACBD entre otros.

Ha realizado exposiciones en París, Nueva York, Bruselas, Angulema, Frankfurt, Ginebra, Madrid, Granada o Barcelona.

Se adjunta fotografía cuya autora es Lola Moral.