Supersuckers celebra 30 años de resistencia rockera en Granada

El ciclo Serpiente Negra, producido por Toni Anguiano, sigue dando alegrías a los melómanos granadinos. Los incombustibles Supersuckers cumplen 30 años y lo celebran hoy en Granada tocando íntegramente el disco que les encumbró, The Evil Powers of Rock’n’Roll. La banda norteamericana actuará en la sala Planta Baja a las 22:00.

Supersuckers, cuenta Anguiano, "dejó huella en su primer concierto en la ciudad en aquel mítico festival Espárrago Rock del 94". La expectación de los granadinos por el conjunto de rock duro se ha traducido en número de entradas vendidas: casi medio aforo estaba asegurado una semana antes del concierto. El grupo tocará auténticos himnos como I want the drugs, Dead ends and dust y Hot like the sun, entre otros.