Víctor Vázquez: "El flamenco siempre ha sido apertura, una sociedad cerrada no tiene sentido"

El Coro de Cámara de Granada presenta Manuel Benítez Carrasco, la voz del Albaicín en la Peña Flamenca La Platería el próximo domingo 5 de noviembre. Un espectáculo variado, donde se cantarán, narrarán y se desgranará la poesía de este poeta albaicinero, del que se cumplió recientemente el centenario de su nacimiento. El lugar, la peña flamenca más antigua de España; los textos, de un poeta nacido en el Abaicín y siempre con Granada en el alma en todos los países a los que llevó su obra; y el elenco, coro, soprano, guitarra, violín, percusión, cantaora, piano y rapsodas, auguran una mañana muy especial en el corazón del Albaicín. Será a las 12:30 en una sala remozada y con un escenario flamante, convenientemente reformado, que nos habla de una peña exigente y comprometida con lo mejor de la cultura granadina. Conversamos con Víctor Vázquez, su presidente.

-¿Qué se presenta el domingo en La Platería

-Presentamos un súper espectáculo a un precio, módico de 10 euros, en el que participa el Coro de Cámara de Granada, la soprano Caridad Cordero, el pianista Ricardo Rodríguez Cuadros, el guitarrista Rubén Campos, el percusionista Jasiel Nahim, el violinista Fernando Cornejo, la cantaora Esther Crisol y los rapsodas Víctor Burgos y Paco Pérez y todo ellos sobre la obra de Manuel Benítez Carrasco. Creemos que será un día muy especial.

-Es un espectáculo que se sale del flamenco, aunque hay también flamenco, ¿eso por qué?

-Los domingos ofrecemos a toda Granada espectáculos de fusión, pretendemos que todos los músicos y todas las músicas que se hacen en Granada participen en la Peña. El flamenco y el sentido del flamenco siempre ha sido ese, una música que se funde con otras, por eso es tan interesante nuestra propuesta de los domingos de fusión, ya hemos tenido experiencias con la música clásica, el blues, el jazz, la música árabe, y en breves días también con música japonesa, el flamenco siempre se ha fusionado desde sus inicios.

-La figura de Benítez Carrasco ¿está bien tratada?

-Benítez Carrasco es uno de los grandes de la poesía, y además albaicinero, como nuestra Peña. Pero le pasa como a tantos en nuestra ciudad, como a Morente, a Carlos Cano, no tienen el espacio que deberían. No sé por qué, pero es una historia que se repite con frecuencia en nuestra ciudad, los grandes no tienen el sitio que merecen.

-La Platería y el poeta del Albaicín. ¿Será un homenaje emotivo?

-Será impresionante, Manuel Benítez nació en la placeta del Salvador, a pocos metros de nuestra Peña, por eso sabemos que sus letras escuchadas de muchas maneras este domingo tendrán un aroma muy especial, realmente único. Solo por eso, por esa conjunción, sabemos que será un espectáculo único.

-¿En qué momento se encuentra la Peña de la Platería?

-Goza de muy buena salud, este año cumplimos 75 años. Somos la Peña flamenca más antigua de España, tenemos una masa social muy importante con más de 300 socios, y un patrimonio trascendental, por eso estamos digitalizando todos los fondos sonoros y haciendo una gran labor para investigadores de todo tipo. También hay ciclos, conferencias, una actividad muy intensa. Otro aspecto es el emblemático Carmen que poseemos, en el que continuamente realizamos reformas y mejoras, tenemos un escenario nuevo por ejemplo, todo está cada vez mejor pero con mucha dedicación. Finalmente el ambiente es muy bueno, tenemos un programa tan variado como interesante, con los jueves dedicados al baile, los viernes al cine y los domingos a la fusión, tan solo un día, los sábados es para los socios. Como también tenemos muchos socios mayores, y no tienen la posibilidad de venir a todo, por las cuestas o las escaleras, grabamos nuestros espectáculos y los mandamos por WhatsApp para que disfruten desde donde quieran y se sientan bien tratados, como merecen.

-¿Hacia dónde diriges y se dirige la Peña?

-Estoy muy contento con La Peña, los socios y la Junta directiva. Su dedicación es impresionante, estamos muy comprometidos con la difusión del flamenco y de nuestra cultura, sabemos que somos herederos de un gran legado cultural y humano y de ahí nuestro firme compromiso a que eso siga prosperando en nuestra sociedad granadina.

-Algo que se nos quede en el tintero.

-Debo felicitar a la Junta directiva y especialmente a Esther Crisol, que organiza los conciertos de fusión matinales de los domingos. También quiero aprovechar y ofrecer a Granada, que sienta la Peña como propia, que nos conozca, solo los sábados son para socios. El flamenco siempre ha sido apertura, una sociedad cerrada no tiene sentido. Finalmente me gustaría hacer una petición a todas nuestras Instituciones, públicas y privadas, a que colaboren con nosotros en el 75 Aniversario que estamos organizando.