Yolanda Pantin, la maestra de la palabra en Latinoamérica

Hace más de 20 años, Álvaro Salvador incluyó a Yolanda Pantin (Caracas, 1954) en una antología de poesía hispanoamericana. Fue una de las primeras colecciones en España donde se incluyó a la autora venezolana. Toda una hazaña. "Un amigo mío, Javier Lasarte, me habló del grupo Tráfico del que formaba parte ella y busqué bibliografía. Me costó porque no había libros de ella en el país, pero a través de amigos y bibliotecas madrileñas encontré sus obras y me gustó lo que escribía", recuerda el poeta. Ahora el círculo se cierra con la elección de Pantin como la ganadora del Premio de Poesía Federico García Lorca-Ciudad de Granada en su 17 edición.

El jurado eligió a la autora por haber desarrollado un "largo y profundo viaje por los distintos recursos del discurso poético, desde su inicial exploración en la poesía conversacional en los lenguajes de la sentimentalidad, con infinidad de registros que retratan las sinuosidades y penumbras de la condición humana". Según recogió el fallo que leyó el alcalde, Luis Salvador, muchos han sido los universos literarios frecuentados por esta "fundamental poeta" y en todos ellos su conciencia del oficio de la escritura han propiciado "una mirada perturbadora y novedosa sobre el acto de existir".

Una buena noticia en Venezuela

"En Venezuela rara vez suena el teléfono para algo hermoso. Le he avisado a Yolanda para que contestara. Era una buena noticia", relató Juan Carlos Méndez, uno de los miembros del jurado en representación del Instituto Cervantes. El escritor recordó su pertenencia, en los inicios de su carrera, en los años 80 del siglo pasado, al grupo Tráfico, así como el desarrollo de una poesía exteriorista, que más tarde se adentró en un "camino personal" que se fue alejando de estas propuestas.

Pantin ha explorado desde entonces distintos registros, frecuentando la metaliteratura o corrientes literarias como la gótica o la onírica, siempre desde una "gran hondura", lo que la convierten, agregó Méndez, en "una autora fundamental de la literatura latinoamericana y una de las principales escritoras de nuestra lengua".

Esta maestra de la palabra en Latinoamérica toma el testigo de la sevillana Julia Uceda, cuyo galardón no ha recogido debido a la pandemia. El alcalde aseguró durante el falló del premio que se lo entregarán seguramente la semana que viene en persona. "Esperamos que se den las circunstancias para que Yolanda Pantin pueda recogerlo en la ciudad que se lo ha otorgado", zanjó el regidor.