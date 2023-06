Las condiciones para entrar al concierto de Bob Dylan

Pocos escenarios más impresionantes encontrará Bob Dylan que el que este martes pisará en Granada. Y pocas leyendas han actuado en las tablas del Teatro del Generalife. La fusión de ambos promete convertir el concierto en un espectáculo para la historia. Será una experiencia única unir al cantautor y poeta con la Alhambra a través de la música.

Visitas a la ciudad

Dylan comenzó esta nueva gira mundial -Rough and Rowdy Ways Tour, centrada en el reportorio de su trigésimo noveno álbum de estudio- el pasado 2 de noviembre de 2021 en Milwaukee (Wisconsin) y alargará la misma hasta 2024, aunque lo cierto es que el artista estadounidense, con 82 años cumplidos el mes pasado, no se ha bajado de los escenarios en los últimos 35 años, lo que lleva prácticamente sin parar, desde que inició en 1988 Never Ending Tour, una gira ‘de nunca acabar’ en la que entonces ofreció casi 1.200 conciertos por todo el mundo.

Y, precisamente, en el marco de esa interminable gira visitó por primera vez Granada, invitado por Laura García Lorca y de la mano del promotor Pepe Rodríguez, director de Proexa y responsable de sus cuatro visitas a nuestra provincia. Aquella primera vez, un 19 de abril de 1999, Dylan abarrotó el Palacio de Deportes.

Cinco años después, volvió a la provincia para ofrecer un nuevo concierto ante más de 7.000 personas en Motril. Y, en 2015, poco antes de que le concedieran el Nobel de Literatura, regresó al Palacio de Deportes para encandilar a más de 5.000 incondicionales que vibraron con una actuación estelar y aún recordada.

La de este martes, ocho años más tarde, será la cuarta vez que Bob Dylan deje muestras de su arte en Granada y lo hará en un espacio mágico en lo que será su quinto concierto de este año en España, de los doce que tiene previstos, y tras haber triunfado sin paliativos en sus dobles comparecencias en Madrid y Sevilla, donde las diferentes crónicas resaltan que, si bien no interpretó ninguno de sus temas más clásicos, sí impresionó con los nuevos de este trabajo, con el que ha cosechado excelentes críticas y que le ha convertido en el primer músico de la historia capaz de colocar un éxito de ventas en siete décadas distintas.

El de Bob Dylan en el Teatro del Generalife es un concierto extraordinario, coproducido con el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con el apoyo especial de CaixaBank dentro de la tercera edición del Ciclo 1001 Músicas CaixaBank que continuará en el mes de septiembre.

Condiciones

Todos los conciertos tienen la peculiaridad de la prohibición del uso de los móviles durante la celebración del espectáculo. La gira por España, que tendrá lugar a lo largo del mes de junio, será Phone free show. Esto quiere decir que no estará permitido el uso de los dispositivos móviles por parte de los fans, por lo que tendrán que asumir que no podrán inmortalizar el momento por ellos mismos.

Para evitar que los espectadores puedan tener acceso a sus móviles, la organización se encargará de que en la entrada de cada concierto, cada uno de los asistentes introduzca su móvil en una funda de neopreno, la cual se cierra de forma magnética mediante un microchip que lleva incorporado.

Los espectadores llevarán consigo en todo momento sus dispositivos y podrán volver a acceder a ellos tras la finalización del espectáculo, donde en la salida mediante un dispositivo se desbloqueará la funda y podrán extraer sus móviles. Para aquellos asistentes que tengan la necesidad de consultar su dispositivo por algún motivo concreto, o ante alguna emergencia que se pueda dar, habrá repartidos espacios alrededor de los recintos donde se les desbloqueará la funda para acceder al móvil, siempre fuera del concierto para no romper con la experiencia.