El festival de arte virtual de la Universidad de Granada ‘Noise is not data’ celebra su segunda edición

El festival de arte virtual Noise is not data celebra a partir de mañana 16 de julio, y durante tres días, su segunda edición. Este festival está organizado por la Oficina de Comisariado Contracultural CO2 que retransmitirá el acontecimiento artístico a través de su canal de Twitch. Noise is not data es un evento que vincula comisariado y divulgación artística.

Desde el 16 al 18, los integrantes del grupo comisarial retransmitirán diariamente, a las 19:00 horas, las aportaciones audiovisuales de artistas jóvenes, seleccionadas a través de diferentes convocatorias e intervenidas por los comisarios. El objetivo es difuminar los límites entre el comisariado y la creación artística, a la vez que se subvierten las lógicas de interacción en la red, explican los organizadores. Tras el despliegue virtual de obras se celebrarán mesas redondas en las que se debatirán temas de actualidad e interés artístico junto con invitados especializados, entre los que se encuentran tanto expertos con larga trayectoria a sus hombros como universitarios y recién egresados.

El día 16 estará dedicado a la relación actual entre música y arte sonoro, y a la influencia del ruido en ambas esferas. En la mesa redonda participarán la teórica e investigadora Marina Hervás, Fito Conesa, artista versado en el campo sonoro, la bailarina Laila Tafur, la artista emergente Elena Lara, y el joven compositor Antonio García. Esta mesa estará moderada por el artista emergente y comisario Kike Res.

El día 17 está reservado para hablar de la irrupción de los NFT’s, su impacto medioambiental y sus consecuencias en la escena artística contemporánea. A esta mesa redonda, moderada por el mediador cultural y comisario Mario Caballero y por el artista emergente y escritor Juan Viedma, asistirán el ingeniero Francisco Márquez y la historiadora del arte Laura Ayerza.

La mesa redonda del día 18 estará moderada por la artista emergente Belén Arellano y la comisaria, investigadora y también artista emergente, Cristina del Águila. Participarán la artista multidisciplinar Raquel Meyers y el emergente Pablo Dhelos. Debatirán sobre la existencia de inteligencias artificiales y algoritmos implicados en la creación de imágenes, así como su repercusión social.

CO2 forma parte del proyecto Las Oficinas, un programa de activación de la participación estudiantil en cultura impulsado por La Madraza y Casa de Porras, del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio de la Universidad de Granada. CO2 pretende ser un proyecto de comisariado experimental donde todos los agentes del proceso –artista, comisario/a y público– reflexionen a partir de la pregunta “¿qué puede ser una exposición hoy en día?”. Así, desde su puesta en marcha, se han planteado diferentes propuestas que han culminado con el diseño de proyectos expositivos de formato y naturaleza diversa. Además de los moderadores, la Oficina de Comisariado Contracultural CO2 está integrada en la actualidad por Ana Pérez, artista emergente, y Helena Moreno Mata, investigadora y escritora. En cualquier caso, su actividad y modelo de gestión ha involucrado a otros muchos jóvenes, la mayoría vinculados al panorama universitario granadino.

La línea objeto de trabajo de CO2 es la de intentar llevar un espacio a los límites formales de lo que es una exposición, con temáticas y metodologías poco convencionales. A partir del concepto y los valores de la contracultura se vincula a una tendencia que reúne mucho de los valores que queremos imprimir al proyecto: que sea joven, creativo, alternativo, experimental y fuera de lo canónico. Hay que incidir también en que CO2 está formado por estudiantes en la práctica comisarial que, por lo tanto, “aprendemos conforme hacemos las cosas. Buscamos esa novedad, esa ruptura con lo tradicional en lo expositivo, ya sea desde el objeto artístico, los elementos más formales o desde lo discursivo”, explican.