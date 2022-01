“El humor es un medicamento que no necesita receta, ahora que hace falta hasta para el paracetamol”

José Luis Calero se define como “un joven andaluz que en 2007 se echó la promesa de no peinarse nunca jamás”. Y a sus 24 años, el flequillo de rizos y el humor del sevillano cosechan más de un millón de seguidores en redes sociales y algunos de sus vídeos superan los 10 millones de visualizaciones. El cómico, también empresario y periodista, ha participado ya en programas como El club de la comedia y la pandemia interrumpió su primera gira en solitario: una hora y media de textos inéditos con los que este sábado llega al Palacio de Congresos de Granada.

–En su espectáculo, 'Mi gran noche de humor', ¿sigue inspirándose en su familia?

–Sí, es un pulso para ver si me quitan de la herencia, porque no se escapa nadie. Le doy un repaso al abuelo, la abuela, los tíos, mis hermanos, que no tengo. Y, por supuesto, mis padres. Hablo de situaciones cotidianas. Por ejemplo, la Navidad, con las típicas frases de abuela en las que dice que es la última Nochebuena que pasa con ustedes, como lleva diciendo las últimas 17. Lo que hago es hablar de las cosas que pasan en todas las casas de España. Bueno, del mundo, porque en la de un británico se acostarán un poco antes pero creo que dirán lo mismo.

–El humor británico es famoso. Muchachada Nui puso de moda el humor manchego. ¿Cree que existe el humor andaluz?

–Sí, a mí ,por ejemplo, me encanta trabajar en el Norte porque creo que allí gusta mucho. Es verdad que en Andalucía jugamos en casa y puedes permitirte el lujo de emplear unas expresiones que a lo mejor fuera no se usan. Pero me da mucho coraje cuando me preguntan: “¿Calero, a ti te entienden?”. Siempre les digo: “Sí, claro, pero de todas maneras llevamos una pantalla gigante atrás por si hay que subtitular el monólogo”. Quitando a Los Morancos, Dani Rovira, al que le han dado un programa en RTVE, y Manu Sánchez, que lo tuvo en La Sexta, parece que en los medios nacionales hay una cierta barrera. En los teatros se comprueba que nos entienden, ¿por qué no puede estar un andaluz presentando en Movistar como Buenafuente?

–Ha comentado que su espectáculo no es el típico monólogo stand-up comedy tipo El club de la comedia. ¿Es estilo Manu Sánchez, con un personaje?

–Manu, que es sevillano y somos vecinos, va mucho más por delante. Él lleva un gran escenario, al estilo El rey león. Y nosotros lo haremos en el próximo, pero por ahora somos más Raphael (risas). Sí llevamos una cuerda y hacemos algo que no se espera en un espectáculo de humor. Lo dejo ahí para que la gente tenga la intriga.

–Empezó como periodista deportivo. ¿Le pasaba como a buena parte de los especialistas de muchas redacciones, que no practicaba ninguno, o llegó porque era aficionado a algo?

–Yo era de fútbol. Empecé a trabajar como periodista deportivo en la radio de mi pueblo, Cantillana, cuando estaba en tercero de la ESO y estuve hasta primero de Bachillerato. Entonces fue cuando me encontré con el humor. No lo busqué, él me encontró. Esas son las relaciones amorosas que salen bien, no las que encuentras por Tinder.

–¿Cómo fue ese encuentro?

–En cuarto de la ESO a mi tutora se le ocurrió hacer un musical de El rey león (fue pionera, a nadie se le había ocurrido eso). El problema se presentó 24 horas antes, y después de estar tres meses ensayando, cuando la clase entera dijo que le daba vergüenza hacerlo con los padres. ¿Por qué estuvimos tres meses ensayando? Porque perdíamos clases, y entonces sí éramos de El rey león a muerte.

-Y, ¿llegó usted como sustituto?

–Entonces, a mi compañero de pupitre, que era imbécil como yo, se le ocurrió la idea de que hiciera un monólogo. Siempre había sido el gracioso de la clase y de la pandilla, pero en ningún momento me hubiese imaginado que era capaz de hacer eso en un escenario porque entonces yo era muy tímido. Ya no, ahora siempre digo que la timidez se la llevó toda mi hermano, que era tan tímido que se quedó en la barriga de mi madre y no nació.

–Él es uno de los personajes más típicos de sus vídeos de internet. Son casi como Los Morancos pero con un Moranco imaginario ¿Cómo se le ocurrió la idea?

–La verdad que fue un poco por necesidad, porque estaba harto de vídeos en plan monólogo, hablando a la cámara. No tenía a nadie, porque mis amigos son muy tímidos, y así surgió la idea del hermano, para poder pelarme con alguien. Hay mucha gente que, en los monólogos, me pregunta dónde me he dejado a mi hermano. Les digo que en casa, no les quiero destrozar la vida.

"Esto más que un trabajo es una bendición porque no hay cosa más bonita que sacarle una sonrisa a alguien”

–Su progresión ha sido muy rápida. ¿Qué papel han jugado las redes sociales?

–Mi debut en el polideportivo de Cantillana, ante 400 personas, y de un día para otro. Salió tan bien que me llamó el Ayuntamiento de mi pueblo para que actuara en la feria. Al año siguiente, el del pueblo de al lado. Y así empezó la cosa. Cuando me metí en la carrera, no lo dejé del todo, pero actuaba sólo dos o tres veces al año porque cualquiera le decía a mi madre que no me la sacaba. Ya en cuarto no pisé la universidad nada más que para ir a los exámenes. Aprobé y a partir de 2019 vinieron las redes sociales. Luego empezamos la gira y vino la pandemia y ahora necesitamos el humor más que nunca. Además, es un medicamento que no necesita receta ahora que hace falta hasta para un paracetamol de un gramo, que llegas a casa de tu abuela como loco buscando uno.

–¿Ha salvado algún confinamiento con tu humor?

–Sí, la verdad que me han dicho cosas espectaculares. No somos conscientes de las alegrías que llevamos a los hogares. Esto más que un trabajo es una bendición, porque no hay cosa más bonita que sacarle una sonrisa a una persona. Son muchos los mensajes que me llegan a Instagram, Tik Tok y Facebook... Intento contestar a todos y a veces parezco Atención al Cliente de El Corte Inglés, porque llega la respuesta a las tres semanas.

–¿Tiene ayuda con las redes?

–Nadie, lo hago yo todo solo, por eso muchas veces digo que voy a salir loco. Por ejemplo, no quería Tik Tok porque no tenía tiempo, aunque luego me ha dado muchas alegrías. Te lleva todo el día. Luego la gente me pregunta por qué no tengo novia.