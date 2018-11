'La maldición de los hombres Malboro': los varones sí lloran

"I try to laugh about it. / Hiding the tears in my eyes / ‘cause boys / don’t cry” (Intento reirme de ello. / Escondiendo las lágrimas en mis ojos / porque los chicos / no lloran). Lo cantaba Robert Smith en un tema de The Cure donde el protagonista trataba de disimular lo jodido que estaba por un ruptura. No sería la primera ni la última canción en proclamar a los cuatro vientos la dureza de los hombres. La coreógrafa Isabel Vázquez lucha contra el arquetipo del macho en La maldición de los hombres Malboro, su premiada obra que llega hoy al Teatro Alhambra con las entradas agotadas desde hace semanas.

La pieza sobre "la masculinidad tóxica" habla de la incapacidad emocional de los hombres provocada, según Vázquez, "por la educación castradora que reciben de pequeños". "Lo de los hombres no lloran parece que es algo que está desfasado, que ya no se lleva, pero seguimos instruyéndolos en ese modelo de hombre fuerte", reprocha la artista sevillana.

A los protagonistas de La maldición de los hombres Malboro se les muestra como "personas frágiles". “Lo que venimos a contar es que debajo de estas personas hay muchas capas de dureza. Los varones hasta expresar sus sentimientos tienen que desprenderse de muchos prejuicios. Y ya se sabe lo que ocurre cuando los expresa. Inmediatamente se piensa que es un hombre blando”, reflexiona.

El proyecto nace de una reflexión, a veces divertida, a veces sarcástica, siempre emotiva, de por qué a los hombres les cuesta tanto mostrar sus sentimientos. ¿Evitaría asesinatos? "Sólo me centro en ese tema. La violencia machista no la he tratado, pero creo que viene del mismo lugar: la educación. No la estoy justificando. Eso sí, creo que si a los varones se les educara en expresar sus sentimientos, quizá evitaríamos esas catástrofes", medita Vázquez, que en seguida pone un ejemplo. "Esa manera de conducir agresiva. Como soy muy macho corro mucho con el coche. Eso provoca accidentes y muertes. Todos vienen del mismo sitio: intentar educar a hombres duros", sostiene la bailarina, que piensa que "estamos rodeados de valores masculinos y machistas; los tenemos que cambiar".

David Barrera, David Novoa, Arturo Parrilla, Javier Pérez, Baldo Ruiz e Indalecio Seura. El montaje cuenta en su elenco con un grupo de talentoso bailarines nacidos y formados en Andalucía. "No fue fácil reunirlos porque estaban trabajando fuera de España. Me tuve que traer a uno de Suecia. Otro estaba de gira por Europa. En compañías internacionales se los rifan y aquí no tienen trabajo. Es injusto", critica Vázquez, que desvela que todos ellos han sido "brillantísimos" exalumnos suyos.

"No hay más que verlos para entender que si no hay más propuestas de danza como ésta en Andalucía, no es por falta de entrega y talento”, opina la profesora de danza, que dice que en la comunidad autónoma no se cuida la danza contemporánea. “Se programa muy pocas cosas de este tipo porque se le tiene miedo. Este montaje, por ejemplo, lo pude hacer porque era una producción del Festival Internacional de Danza de Itálica. Que te propongan algo así es como que toque la lotería. Yo no pido subvenciones porque son como una trampa mortal. Te endeudas", reconoce.

Vázquez cree además que "vivimos en un país donde el arte no se valora en absoluto". En otros países, señala, "la cultura es igual de importante que la sanidad y la educación". Respecto a futuros proyectos, la artista sevillana dice que de momento "tiene muchas ideas, pero ningún productor".