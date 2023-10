'Los años mejores' de Vera Fauna llegan al Planta Baja

Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, los sevillanos Vera Fauna se han tomado al pie de la letra la famosa frase del filósofo inglés Francis Bacon y se han inmerso en toda una completa gira para llevar su música a todos los rincones posibles de la geografía española. Desde que salió a la luz a principio de año 'Los años mejores', su segundo disco, no han parado de subirse a los escenarios para ofrecer su pop más intimista.

Y dentro de esa gira, los de 'Mira lo que tengo', 'Tres primaveras', 'Peso Pluma' o 'Los Naranjos' darán lo mejor de sí en el mítico Planta Baja de Granada dentro de una fiesta de Discos Bora-Bora. De esta forma, la magia y conexión tan característica de los Vera Fauna en sus directos, conectará con el público de la sala granadina.

Javier Blanco, Jaime de Sobrino, Juanlu Romero, Kike Suárez y Alex Fernández, los Vera Fauna, ofrecen un plus en sus conciertos, pues según han asegurado ellos mismos, 'Los años mejores' es un disco que no ha traído más que alegrías; once temas en los que la banda sevillana reflexiona sobre lo cotidiano desde la autenticidad que les caracteriza. Puro costumbrismo.

Más allá del disco nuevo, Vera Fauna interpretarán también las canciones de siempre, las que les han traído hasta el punto en el que se encuentran. Un repertorio completo y perfecto con el que pretenden seguir sumando momentos de esos que alimentan el alma junto a un público que ha convertido en himnos los temas de una banda sincera, que le representa.

"Está to’ guay tener esta edad", aunque no especifican cuál. 'Los años mejores' es pura madurez emocional, nos habla de la convivencia armónica con las cosas buenas y malas de la vida. La juventud no es el divino tesoro que les han contado hasta el aburrimiento. La supervivencia pasa por malvender el tiempo al primer tiburón que pasa, dar gracias por un salario cutre pero que pague los recibos y alimentar de la mejor manera posible una nevera que, hasta la fecha, nunca se ha llenado sola.

En su último trabajo, la banda sevillana trabaja un disco conceptual partiendo de la observación de su alrededor y de hacerse preguntas a sí mismos. Los Vera Fauna actúan este viernes en el Planta Baja a partir de las 21:00 horas.