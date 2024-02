La crisis endémica de las bibliotecas municipales de Granada

La denuncia de los socialistas sobre el estado en el que se encuentran las bibliotecas municipales de Granada ha abierto la caja de Pandora porque ha puesto de manifiesto la situación en la que se encuentran desde hace ya tiempo unas instituciones culturales fundamentales para la ciudadanía y la vida cultural de la ciudad. El sindicato CGT denuncia la "hipocresía" de Paco Cuenca, "que el miércoles 31 de enero salió en prensa exigiendo al PP que dote presupuestariamente a las bibliotecas para poder abrirlas en horario de mañana y tarde, afirmando falsamente que ellos, en su paso por el Ayuntamiento de Granada, ya ampliaron los servicios de las mismas dotándolas de personal". Desde la Confederación General del Trabajo han remitido a los medios una nota en la que manifiestan su sorpresa por la manera en la que "ciertos políticos pueden dar información falsa a la prensa y quedarse tan anchos".

Una carestía que viene de lejos y que ha causado varias protestas ciudadanas. Los vecinos del barrio del Zaidín emprendieron una ardua lucha para conseguir la reapertura de la Biblioteca de las Palomas, que cerró sus puertas en 2011 y volvió a abrirlas en 2016. Y este pasado mes de diciembre llegó el turno de La Chana. La nueva junta directiva de la asociación de vecinos del barrio, aunque sólo llevaba unas semanas en el cargo, puso en marcha una campaña de fomento de la lectura articulada en torno a su biblioteca. Un comercio de la zona, la gestoría Contreras Asesoría S. L., se hizo cargo de la elaboración de unas bolsas de tela con el lema "Juntos leemos, juntos soñamos, juntos nos asociamos" y que se repartieron como obsequio a los usuarios que se acercaban al centro a hacerse el carné o aquellos habituales que retiraban libros en préstamo.

El objetivo era también dar visibilidad a la Biblioteca de La Chana y llamar la atención sobre sus problemas. En ese sentido, la vocal de Cultura del colectivo vecinal, Patricia Fandila, señalaba que el centro solo abre al público por la tarde. La directora de la misma, Josefina Martínez, apuntaba que era un hándicap compartido por las otras bibliotecas municipales debido a la falta de personal. "Al público se abre por la tarde, aunque por la mañana se hace un programa de animación a la lectura con los colegios de la zona y algunos que no son de aquí pero les pilla cerca, como los del Cerrillo de Maracena o los de alrededor de Hipercor". "Nosotros vamos al contrario del horario escolar. Es lo habitual, no es una cosa inventada por el Ayuntamiento de Granada. Cuando los niños tienen vacaciones sí pasamos al horario de mañana, como en Navidad o Semana Santa", puntualizaba.

Para estar abierta al público todo el día sería necesario aumentar la dotación de empleados. "Hace falta más personal para abrir por la mañana porque un único turno no puede estar trabajando desde las ocho hasta las nueve y media de la noche. Es imposible", resume la responsable de un centro que tiene 8.600 usuarios con carné y que atiende una media de 3.000 personas mensuales. "Tuvimos una reunión con el nuevo coordinador de Cultura para exponerle la situación de las bibliotecas y nos aseguró que van a hacer todo lo posible para contratar gente", señala sobre las intenciones del equipo de Gobierno que salió de las urnas este pasado mes de mayo.

Los vecinos del Zaidín sí lograron que otra de sus bibliotecas, la Francisco Ayala, ofrezca ciertos servicios al menos una hora por las mañanas. "Permanece abierta una sala de estudio, que es independiente y sólo tiene las mesas y las sillas, por lo que no necesita vigilancia. La sala infantil y de adultos permanece cerrada salvo una hora por las mañanas para devolver libros, ni siquiera se pueden retirar préstamos", cuenta Martínez, quien indica que "eso tampoco soluciona nada, no es abrir una biblioteca".

La vocal de cultura de La Chana lamenta también que la dotación presupuestaria destinada a la adquisición de libros para todas las bibliotecas municipales sea de un solo euro, un aspecto sobre el que la bibliotecaria se mantiene optimista. "Las bibliotecas de Granada fuimos de las primeras de España en tener un presupuesto específico y ahora se les asigna un euro simbólico para que no se pierda esta partida. Deseo y espero que pronto vengan tiempos mejores", comentaba Josefina Martínez, quien informa que la aportación que sí se mantiene destinada a "animación de la lectura". Eso incluye compra de prensa para las bibliotecas, talleres de Navidad o del Día del Niño, cuentacuentos, algunos lotes de libros específicos para iniciativas de fomento de los hábitos lectores...

Etapa socialista

Sobre la ligera mejora de la Biblioteca Francisco Ayala, la CGT declara que "el anterior Equipo de Gobierno, con el PSOE a la cabeza, sólo amplió el horario dotándola de personal que movió de otros servicios, una persona del área de Cultura y un subalterno, pero no ampliando la plantilla del Servicio de Bibliotecas". "Durante su mandato, lo único que se consiguió fue un contrato por acumulación de tareas de 9 meses, es decir, pan para hoy y hambre para mañana, y la creación de una vacante de auxiliar de bibliotecas que ahora ocupa una persona que ya formaba parte de la plantilla con otra relación laboral".

Para la sección sindical, "mover el mismo número de fichas a distinto tablero no es crear puestos de trabajo, ni ampliar la plantilla, ni dotar de personal de estructura a un Servicio": "Es dejar un hueco, para cubrir otro. Gobernando el PSOE, hubo que cerrar temporalmente bibliotecas por falta de personal en algunas ocasiones, porque las bajas no se cubrían, se amortizaban plazas y se maltrataba a la plantilla, que se encontraba y se encuentra agotada, extenuada y al límite".

Etapa popular

El sindicato asegura que ahora, "con el PP gobernando en mayoría absoluta, la situación es la misma" porque se han seguido amortizando plazas y siguen sin cubrirse las bajas". "Se han creado dos plazas de auxiliar de bibliotecas aún pendientes de cubrir pero se está trasladando al personal auxiliar de servicios múltiples que había en las bibliotecas municipales a otros servicios". "En definitiva, las gallinas que entran por las que van saliendo", resumen. "Hay bibliotecas que siguen cerrando porque no tienen personal suficiente para cubrir el horario de apertura al público", también las que "abren con una sola persona con el problema de seguridad que ello puede conllevar y la plantilla tiene verdaderas dificultades para poder disfrutar de días de permiso como vacaciones, hospitalización de menores o familiares, etc", agregan.

Mención aparte, según CGT, merece el "estado de las obras de la Biblioteca del Salón", cerrada desde el mes de mayo. "Las obras realizadas con fondos EDUSI finalizaron a finales de año, pero el estado del tejado requiere de una actuación inmediata para la que el PP aún no ha encontrado fondos". Desde CGT se preguntan "hasta cuándo va a estar cerrada una biblioteca pública municipal por la incapacidad de un gobierno con mayoría absoluta de dotar presupuestariamente una obra como esta".

La sección también recuerda al equipo de Gobierno actual que durante su etapa en la oposición, "presentó en el Pleno celebrado en febrero de 2023 una moción de apoyo y promoción de la actividad y desarrollo de las bibliotecas municipales". Por eso piden "un compromiso de todos los grupos municipales para hacer que se cumplan los objetivos con las máximas garantías de calidad, que ya se intentan alcanzar con el esfuerzo de sus trabajadores".

La respuesta

El concejal de Cultura del Ayuntamiento, el popular Juan Ramón Ferreira, prefiere no realizar comparaciones para centrarse en el presente. "No me gustar entrar en eso. Lo de antes ya sabemos como estaba y la valoración que ha merecido de los ciudadanos. No quiero insistir en eso. Evidentemente no es que a las bibliotecas se les haya dejado de prestar atención en estos meses que llevamos nosotros, muy al contrario. Lo que estamos es sosteniendo la gestión, consiguiendo que permanezcan abiertas y que tengan una actividad frenética", comenta sobre la situación actual, en la que reconoce que se atraviesan "problemas de personal, de gestión y de recursos económicos limitados". Una situación que consigue salvarse con un enorme esfuerzo de los empleados de las bibliotecas. "Todo es fruto del esfuerzo del trabajo de las personas encargadas de ellas y específicamente de los que están en cada una de los espacios de los distritos, que suplen con un trabajo arduo y muy desinteresado las limitaciones que indudablemente tienen". "En cada comisión de cultura se presenta un informe de lo que se hace y creo que es absolutamente digno de aplauso y elogio la manera que tienen de solucionar las necesidades para la ciudadanía, escolares y mayores", una situación ante la que ya están previendo "soluciones de futuro que le den estabilidad y continuidad a las medidas".

Petición de acuerdo

Desde el sindicato, dado que ya se ha puesto "blanco sobre negro" el problema, consideran necesario un acuerdo de los grupos municipales para que el Ayuntamiento de Granada atienda a las necesidades de personal así como las carencias tanto del material mobiliario, para adecuarlo "a las necesidades actuales", a a vez que se realiza una apuesta para la adaptación de estos espacios a los usos de las nuevas tecnologías,. El objetivo del sindicato es que estas cuestiones no dependan "exclusivamente de la ‘sensibilidad’ que en cada momento tenga el concejal-delegado del área, sino que sea una actuación reglada, colegiada y estructural" porque es imprescindible si aspiran a la Capital Europea de la Cultura en 2031.