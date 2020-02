El polémico 'Volver' taurino de Estrella Morente en OT 2020

"Se os debería de caer la cara de vergüenza por permitir la apología taurina en una cadena nacional y pública en prime time y de parte de alguien que canta con uno de vuestros concursantes". Así ha reaccionado una tuitera ante la "bochornosa" actuación de Estrella Morente en Operación Triunfo 2020 donde era la estrella invitada de la noche para interpretar Volver junto a Nia, la favorita de la semana pasada. La cantante granadina ha cambiado las primeras estrofas de la canción de Gardel para introducir en su lugar unos versos de José Bergamín en defensa de los toros.

"Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero: los dos se juegan su vida al mismo azaroso juego. No trafiques con su alma. No le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Que es humana cobardía robarle al toro su muerte a solas y en su agonía", ha cantado la artista ante la estupefacta mirada de la concursante canaria. Muchos usuarios en la red social han definido el gesto de la artista granadina hacia Nia como una "jugarreta, marranada y encerrona", "denunciable" ante el defensor de la audiencia de TVE.

Estrella Morente ha hecho esto en la televisión pública y no me puede parecer mas asqueroso Es que me da igual que en este pais sea considerado arte porque ES ASESINATO.El torero mata al toro como el agua moja señora#OTGala6 pic.twitter.com/m9tzNejDgI