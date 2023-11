Una semana de proyecciones, charlas y conciertos para celebrar al séptimo arte en Granada

Granada se prepara y se engalana para convertirse durante una semana en el epicentro del séptimo arte con multitud de charlas sobre la industria, proyecciones, presentaciones de libros o eventos musicales que harán las delicias de los más cinéfilos. Los Premios Lorca llegan un año más a la capital, y ya van cuatro ediciones, para promover un espacio para el descubrimiento, la proyección y divulgación de películas inéditas.

Durante siete días, por la ciudad de la Alhambra pasarán un sinfín de caras conocidas por el público para desvelar los entresijos y secretos de grandes producciones, así como ofrecer una visión diferente del oficio de la interpretación. Además, como buen festival de cine, traerá consigo hasta un centenar de títulos (13 largometrajes de ficción, 14 documentales y 74 cortos), que los granadinos podrán disfrutar, principalmente en los cines Megarama.

Además, como uno de los platos fuertes, se celebrará el aniversario de 'Al Sur de Granada' (2003) con la proyección de la película de Fernando Colomo en la plaza de las Pasiegas a partir de las 18 horas. Con anterioridad, los más cinéfilos pueden ver 'Libres', el documental de Santos Blanco, que se adentra en el día a día de los conventos de clausura; 'Frente al silencio', de Emilio J. Ruiz, que lleva la pasión por el flamenco a los campos de concentración de Auschwitz, o 'Dolor impune', de Gabriel Chicano, que aborda el drama del acoso escolar a través de cuatro trágicas historias reales; todas ellas en Megarama.

El certamen contará durante toda la semana con numerosas asistencias de profesionales de la industria audiovisual. Las presencias internacionales confirmadas son las del actor cubano Vladimir Cruz, que acudirá a la celebración del aniversario de 'Fresa y Chocolate'; el intérprete austriaco Julian Waldner, protagonista de 'Klammer: Rozando el límite'; el británico Tom Xander, que interpreta al emperador Nerón en la película

'Séneca'; y la actriz marroquí ⁠Farah El Fassi, ganadora del premio a la mejor actriz la pasada edición y que este año forma parte del jurado.

También acudirán al certamen el cineasta ⁠Jaime Chávarri, Premio Lorca de Honor, acompañado por la actriz ganadora de tres premios Goya ⁠Emma Suárez, protagonista de 'Alguien que cuide de mí', y la directora de producción y fundadora de la Academia del Cine ⁠Sol Carnicero, quienes participarán en el homenaje al cineasta madrileño.

Los jurados del festival estarán integrados por numerosos rostros conocidos del cine y otros grandes profesionales del audiovisual, como los actores ⁠Ramón Langa ('Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto'), Mariano Peña ('Aida', 'Allí abajo'), Octavi Pujades ('Al salir de clase', 'Un paso adelante'), Pepe Cantero (Premio Lorca de Honor en 2022), y actrices como Fabiola Toledo ('Lorca, muerte de un poeta', 'Brigada Central') o ⁠Inmaculada Pérez-Quirós ('Acacias 38', 'La que se avecina'). También visitarán Granada el actor y director malagueño Ignacio Nacho, ganador el año pasado por su película 'Isósceles', y la actriz Mara Guil, protagonista del cortometraje 'Los veranos de tu invierno'.

El Festival de Cine Premio Lorca de Granada contará también con la presencia de directores como ⁠⁠Manolo Gago, ⁠Álvaro Begines, Esaú Dharma, Borja Crespo o Pilar Távora, que formarán parte del jurado; el periodista y director del documental 'El crítico', ⁠Juan Zabala; el productor y director ⁠Gabriel Chicano ('Dolor Impune', 'Camas'); el director editorial del Filmin, ⁠Jaume Ripoll; el productor ⁠José Carlos de la Isla ('Aníbal. El arquitecto de Sevilla'); el ilustrador y dibujante Jaime Visedo; el músico ⁠Ángel López Carreño (jurado y compositor del himno del festival) y la representante Olga Antúnez, integrante del jurado.

Las actividades previas del IV Festival de Cine Premios Lorca de Granada arrancaron este fin de semana con el curso de preparación al casting impartido por la directora de casting Leticia Criado y que ha agotado las plazas disponibles, y el concierto homenaje a John Williams a cargo de la Banda Municipal de Música de Granada bajo la dirección de Ángel López Carreño, que ha abarrotado el auditorio municipal Manuel de Falla.

A lo largo de la semana, el festival ha organizado numerosas actividades paralelas dirigidas tanto a los profesionales de la industria como público en general. Así, durante los próximos días tendrán lugar los talleres de ilustración con Chema García y Olga de Castro, y de animación con Borja Crespo; la presentación del libro 'Videoclub' de Jaume Ripoll y las masterclass sobre legalidad financiera audiovisual; propiedad intelectual e inversión, e instrumentos fiscales en el cine.

El certamen granadino ofrecerá a los espectadores casi un centenar títulos entre largometrajes, documentales y cortometrajes, además de numerosas actividades paralelas, como exposiciones, jornadas profesionales, conciertos de música de cine y presentaciones de libros. Tras el éxito de la pasada edición, el certamen granadino no solo amplía sus días de celebración, sino también la cantidad de títulos programados, con 13 largometrajes de ficción, 14 documentales y 74 cortos.

La Sección Oficial de largometrajes de ficción a competición reúne las producciones españolas 'En temporada baja', de David Marqués, una comedia con Antonio Resines y Edu Soto; 'El hombre del saco', film de terror dirigido por Ángel Gómez, y 'Alguien que cuide de mí', debut tras las cámaras de la escritora Elvira Lindo que codirige con Daniela Féjerman esta película protagonizada por Aura Garrido y Emma Suárez. Además, el certamen programa las óperas primas 'Tregua(s)', de Mario Hernández; 'Amanece', de Juan Francisco Viguega; 'Trazos de Piel', de Christian Genovés; 'People Fuck You Know', de Juanda López, y Joni Pata de Conejo, de Ismael Vázquez; 'La fuga', de Tuti Fernández, y 'Las chicas están bien', de Itsaso Arana. Fuera de concurso se exhibirá el film 'La manzana de oro', del veterano Jaime Chávarri.

La Sección Oficial de largos se completa con los estrenos de las producciones internacionales de corte biográfico: 'Séneca', de Robert Schwentke que protagonizan John Malkovich y Geraldine Chaplin, que recrea los últimos días del filósofo cordobés, y 'Klammer: Rozando el límite', de Andreas Schmied, que narra las proezas del legendario esquiador austriaco.

Género documental

La sección oficial de documentales reunirá títulos como 'Libres', de Santos Blanco, que se adentra en el día a día de los conventos de clausura; 'Frente al silencio', de Emilio J. Ruiz, que lleva la pasión por el flamenco a los campos de concentración de Auschwitz, o 'Dolor impune', de Gabriel Chicano, que aborda el drama del acoso escolar a través de cuatro trágicas historias reales. A estos títulos, con los que arrancarán las proyecciones el día 13 de noviembre, se sumarán 'De Lorca a Lorca', de Germán Roda, protagonizada por Carmelo Gómez; 'Peleamos', un viaje al mundo del boxeo de Noel Gálvez, o 'Rotspanier. Los esclavos españoles del nazismo', de Rafael Guerrero.

De corte biográfico son los documentales 'Jorge. Una travesía de Coque Malla', de Cristina Martín y María José Martín; 'Aníbal, el arquitecto de Sevilla', donde Paco Ortiz aborda la figura del arquitecto de la mítica Plaza de España de la ciudad hispalense; 'El crítico', de Juan Zavala, que aborda la figura del crítico de cine Carlos Boyero, y 'La memoria del cine'. Una película sobre Fernando Méndez-Leite, de Moisés Salama, sobre el actual presidente de la Academia del Cine.