Grebeco Siglo XXI, ergonomía y confort para nuestro puesto de trabajo

La comodidad y el confort se han convertido en una cuestión indispensable a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo. Hoy en día, se cuidan mucho este tipo de situaciones que, en muchas ocasiones, no les damos importancia, pero que a la larga pueden suponer un grave problema de salud, sobre todo, para nuestro cuerpo.

Grebeco Siglo XXI es una empresa con una amplísima trayectoria ofreciendo mobiliario para zonas de trabajo enfocada principalmente en la ergonomía, diseño y calidad de sus productos. Granada Hoy visitó sus instalaciones ubicadas frente a Mercagranada, una moderna y amplia exposición que ofrece una gran variedad de artículos para equipar oficinas, colegios, hoteles, hospitales, cafeterías o despachos tanto para empresas como para hogares.

Fernando Enciso Ruiz, gerente de Grebeco Siglo XXI, es la segunda generación de una familia dedicada al sector del mueble y ha mantenido la filosofía que tanto éxito les había dado anteriormente. “Cubrimos un sector muy amplio, que muchas veces, se cataloga como mobiliario de oficina, pero es mucho más que eso, equipamos centros educativos, hoteles, restaurantes, centros públicos, gimnasios, realizamos aislamientos acústicos, mamparas divisorias, sistemas de almacenaje, espacios de trabajo a medida para empresas y particulares, etc. Realizamos equipamientos integrales para que el cliente no tenga que preocuparse por nada, desde las mediciones, planos y diseños del espacio, hasta cuidar los últimos detalles de la instalación como la decoración, cuadros, cortinas, plantas, etc.

El sector del mueble está en continua evolución. Vivimos en una sociedad donde es necesario que los espacios de trabajo puedan adaptarse a las necesidades de cada empresa o cliente, ante esto, Fernando menciona que “antes se buscaba la robustez, la fuerza y el empaque del mobiliario y eso ha ido evolucionando hacia una revolución de los espacios, a tal punto, que ahora se cuidan más las zonas comunes o salas polivalentes que los despachos y trabajamos con especial hincapié en el diseño y la ergonomía del puesto de trabajo. Hay que pensar que en España los dolores de espalda son el motivo del 55% de las jornadas laborales perdidas, convirtiéndose en la segunda causa de baja y eso nos tiene que concienciar de que la ergonomía es algo esencial para el día a día en nuestro hogar y en nuestro puesto de trabajo.

El cuerpo humano no está preparado para pasar tanto tiempo sentado. Ahora no solo son las horas de estudio o trabajo, si no que parte de nuestro ocio y el de nuestros hijos también se realiza sentados (móviles, tablets, ordenadores, ver series etc.). Estamos demasiado tiempo forzando nuestro cuerpo con malas posturas, por lo que debemos, tener buenos hábitos de vida, hacer deporte, aprender a sentarnos correctamente y tener los medios necesarios para evitar los problemas que ocasiona el estar tanto tiempo sentado”.

Con la pandemia, según Fernando, la gente se ha concienciado un poco más acerca de este tema. “A raíz de la crisis sanitaria, la gente ha tomado más conciencia de ello, antes en las casas teníamos sillas de baja calidad y mesas lo más reducidas de espacio posibles, que solamente se usaban para trabajar en momentos puntuales, pero ahora la evolución del teletrabajo ha provocado que la sociedad cambie sus hábitos y que la gente empiece a apostar por la ergonomía en su casa. Creando nuevos espacios de trabajo en casa “Homeoffice” cálidos, acogedores, ergonómicos y de calidad.

Todos estos cambios recientes que hemos sufrido en nuestro día a día y en nuestra forma de entender la vida, también han provocado que las empresas se estén actualizando. La figura del trabajador que realiza toda su etapa laboral en una misma empresa, está retrocediendo con las nuevas generaciones. Ahora para poder retener el talento en las empresas o para ofrecer una educación actualizada en los colegios e institutos, debemos crear espacios de trabajo dinámicos, motivadores e híbridos en lo que cambie la manera en que los usuarios se relacionan, en los que puedan socializar, zonas en las que poder desconectar y relajarse unos minutos, tomar un café o tener reuniones distendidas con los clientes o alumnos.

No hablamos de futuro, hablamos de la evolución que estamos llevando a la práctica en los centros de trabajo y de enseñanza hoy en día. Ahora es un momento en el que se está haciendo una nueva transición, hay muchos trabajadores que regresan después de haber estado teletrabajando un tiempo y desean volver a su puesto de trabajo pero sintiéndose cómodos. Para ello desde Grebeco Siglo XXI apostamos por crear espacios polivalentes en los que poder trabajar tanto de pie como sentado con mesas regulables en altura y sillas ergonómicas que acompañen los movimientos y puedan corregir malas posturas ya viciadas por el paso del tiempo.

Grebeco Siglo XXI también se caracteriza por ofrecer en su showroom una zona de prueba para los clientes, es decir, a los clientes les explican cómo deben sentarse, cuales son las posturas incorrectas que deben evitar y se les invita a que puedan hacer uso de los artículos de exposición durante unas horas para cerciorarse de que eligen el equipamiento que mejor les convenga.

“Entendemos que en la ergonomía no hay una solución única para todas las personas, cada cliente tiene sus problemas de espalda, sus afecciones y eso acarrea que no te adaptes a todas las sillas por igual. Por ello, nosotros tenemos en nuestro Showroom una amplísima gama en mobiliario ergonómico y sillería para que el cliente pueda probarlos durante el tiempo que necesite trayendo su propio portátil, un libro o un periódico y trabajen aquí como si de su centro de trabajo se tratase, para ver por ejemplo qué silla se les adapta mejor. Nos quedamos con la tranquilidad de que el cliente ha elegido la mejor opción posible. Además la personalizamos con las necesidades del cliente, no solo el color de los tejidos o estructuras, si no que quitamos y agregamos elementos hasta que se hace por ejemplo la silla perfecta para el usuario.

Nos aseguramos que todas las sillas y mobiliario de nuestro showroom, cuenten con sus certificados de calidad y ergonomía, a las que previamente se les hacen duras pruebas de resistencia y durabilidad. Así tenemos la seguridad de que no darán problemas en un futuro y el cliente se siente contento con su compra. Contamos con sillas para distintos pesos y distintos usos horarios (no es lo mismo una silla que solo tenga un turno de trabajo de 8 horas a que tenga un uso continuado de varios turnos durante las 24 horas del día), nos adaptamos a todas las necesidades”, menciona Fernando, que por último nos expresa que “siempre hemos apostado por la calidad de producto, por un trato exquisito al cliente y así lo hemos mantenido incluso en las épocas más convulsas y difíciles para el mercado. Siempre nos ha ido bien con esta fórmula, la aceptación y fidelidad que tenemos de nuestros clientes a lo largo de tantos años, solo se consigue con muchísimo trabajo y esfuerzo.

Grebeco Siglo XXI es un referente en seriedad, calidad y profesionalidad por parte de todo su equipo, desde la base, instaladores, atención al cliente, hasta la finalización de los proyectos, todos los pasos son importantes. Queremos que nuestros clientes queden siempre satisfechos”.