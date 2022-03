Los lamentos y quejíos del nuevo alcalde de Sevilla sobre que su costeadísima ciudad "es la única ciudad turística española que no tiene una conexión ferroviaria entre su aeropuerto y la estación del ferrocarril", además de ser completamente falsos -al inexistente tren Granada-Aeropuerto me remito-, lo único que consiguen es levantar más ampollas todavía de las que ya tenemos todos los granadinos, maltratados no sólo respecto a los trenes y conexiones ferroviarias de clase mísera que padecemos, sino también en otros ámbitos en los que el abandono autonómico y estatal es descarado, clamoroso e insostenible.

Cállense ya por favor todos estos políticos de salón que sólo consiguen calentar el ambiente entre los perjudicados por su falsaria autonomía, por la pobreza y postergación que nos han causado deliberadamente, y dedíquense a trabajar por la igualdad territorial de Granada.

Cuando Granada se sitúe a la altura de Sevilla en todo: trenes, metros, infraestructuras, equipamientos, emprendimiento, proyección laboral, científica, cultural, rehabilitación…, entonces quéjense de que todavía les falta un trenecito entre su Sevilla del arma y su Aeropuerto Internacional Sevilla-San Pablo, mientras tanto, cállense, porque sólo consiguen despertar la ira con sus falaces palabras.

Cállense también los funestos gobernantes electos por nuestra tierra, que sólo se afanan en construir su futuro mientras destruyen el de Granada y los granadinos y que sólo nos presentan a bombo y platillo ridículos proyectos cuando huele a elecciones.

¿Cuándo van a pagarnos la deuda histórica que Andalucía debe a Granada como consecuencia de la preterición y el arrinconamiento que nos han ocasionado para favorecer el desarrollo y la riqueza de Sevilla -y ahora también de Málaga- a costa de arruinar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro?

¿Se imaginan una Granada perfectamente rehabilitada, limpia, ordenada, con comercio y empresas pujantes, un metro que conectase la ciudad con toda el área metropolitana, trenes de cercanías, de media distancia, 20 conexiones de AVE diarias con Madrid y, cuanto menos, 3 con Barcelona? ¿Se imaginan una provincia con un desarrollo económico potente y unas infraestructuras de primera? ¿Y una Alhambra gestionada desde Granada y para Granada?

No queremos limosnas, sólo queremos aquello a lo que legítimamente tenemos derecho. Y el único camino para conseguirlo, para alcanzar un desarrollo del siglo XXI en nuestra tierra, sólo nos vendrá mediante nuestra libertad, libertad que únicamente conquistaremos con el Granadexit y nuestra salida de Andalucía. Y no cejaremos en la lucha tenaz para lograrlo.

Ya que relegan sistemáticamente a Granada, cállense ya. No queremos sus mentiras ni su hipocresía, sólo queremos la libertad.