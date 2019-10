Cazuela de guitarras

Como se enteren los de la Cámara de Comercio y adláteres de que en Granada hay aún tres kilómetros sin polución turística, van y lo cascan en Nueva York. Son los tres kilómetros del carril bici que va desde el Polígono de Asegra al Decathlon. Paseados solo por dos o tres ciclistas, por una pareja y su perro y por Pepe, un jubilado de Alfacar que almacena en su memoria datos preciosos del pasado de Granada. Coincidimos a la sombra de un árbol del camino. Hablamos durante un buen rato. A Pepe le gusta relatar historias. Me cuenta como la dictadura (él le echa la culpa de los desmanes a la camarilla del dictador, más que al propio Franco) movía la población pobre de un lado para otro según convenía a sus intereses. Sostiene que el régimen desalojó las cuevas granadinas cuando le dio a reporteros extranjeros por meter sus cámaras y magnetófonos en esas bolsas de pobreza extrema. En los sesenta, al ver que estos reportajes se exhibían fuera de España, causando muy mala impresión, se decidió trasladar a la Virgencica, a Cartuja y al Zaidín a muchos de los habitantes de las cuevas. En los años del hambre, según Pepe, estos granadinos pobres (porque después de las guerras, entre los vencidos, el pueblo llano pasa hambre y, entre los vencedores, el pueblo llano, la pasa también) tuvieron que endulzar la achicoria con algarrobas y cocinar la cazuela de fideos con la cola y aletas del bacalao que se vendían en las tiendas de ultramarinos. Un bacalao entero, abierto y salado, quizá se pareciera algo a una guitarra, por eso la cazuela que aviaban con estas sobras, sin aceite y sin bacalao, tomó el nombre del instrumento. Fue muy interesante todo lo que me contó de aquellos años. Quedamos en volver a vernos pronto en ese paseo. Por la tarde asistí a un taller de Thermomix. Nos enseñaron a elaborar mojitos de fresas sin alcohol, bollitos preñaos y crema de lechuga con leche de coco. Las mujeres que asistían al taller tenían su agenda completa: catequesis para las comuniones, taller de lectura, pilates… La de más edad me dijo que le había parecido una salida de tono la ocurrencia de Ayuso sobre la posible quema de parroquias por los rojos: "Imposible", afirmó contundente, "es mucho más probable que ardamos todos, parroquias y parroquianos, por el cambio climático que por una revolución". De sentido común.