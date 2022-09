Cita imposible en el Ayuntamiento de Granada

Registrar un documento en una de las oficinas del Ayuntamiento de Granada es tarea imposible. Por lo menos yo no he podido por diez o doce veces que lo he intentado. Antes llegabas a un sitio y siempre había alguien al que le presentabas un documento, te ponía un sello y listo. Ahora, desde que se implantó la dichosa cita previa, es casi inviable. Y a mi ejemplo me remito. Día 22 de agosto. Voy a la oficina municipal del Zaidín a que me registren una factura. Me dicen que tengo que pedir cita previa. En la sala de espera no hay nadie y dentro los funcionarios que no están de vacaciones y que, como no hay nadie que atender, me imagino que se están tocando los cataplines y las cataplinas. Le digo al señor de la ventanilla que hasta septiembre no vuelvo a Granada, por lo que si sería tan amable de que uno de aquellos funcionarios inactivos me registrara el documento. "Lo siento, señor, sin cita previa no se puede". De vuelta a casa voy rumiando lo coñazo que se ha vuelto lo de la cita previa. A mí me parecía bien durante la pandemia, pero ahora se ha convertido en un sistema que ha generado mucha más burocracia y que se ha convertido en la reserva de la ineficacia y de la incompetencia. Nada que ver con el vuelva usted mañana de Larra. A primeros de septiembre vuelvo a pedir cita, pero esta vez por la APP del Ayuntamiento. Nanai de la china, no funciona. Me llego de nuevo a la oficina del Zaidín y la pido a través de una máquina que han puesto en la sala de espera. Al hacerle mi petición, la maquinita de los cojones me dice que no quedan citas disponibles para este servicio. Me llego a hablar con el de la ventanilla y me da un papelito para que lo intente a través de un teléfono (958539697) o de la página web (citaprevia.granada.org). Lo intento primero por el teléfono, donde una voz enlatada me dice que puede hacer mi gestión por la APP o por la página web. ¡Qué listos son! Después me dice eso de que todos los agentes están ocupados, y que espere. Espero diez minutos y tengo que colgar porque si sigo me dan las uvas. Por último, acudo a la página web. Meto mis datos y cuando digo lo que quiero sale el mismo mensaje: "No quedan citas disponibles para este servicio". Total, que no sé si cortarme las venas o dejármelas largas.