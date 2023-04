La humillación absoluta que está suponiendo para Granada que el Gobierno no nos haya adjudicado la AESIA, por una decisión a todas luces arbitraria, aderezada de un expediente lamentable e incompleto, un diputado socialista electo por Granada encargado directo de agilizar la implantación de dicha agencia en La Coruña, y un alcalde de Granada que se pone de perfil y presenta un recurso tímido, en el que ni tan siquiera pide la suspensión de la ejecución del acto -vayamos a incomodar mucho a los jefes…-, parece no terminar con estas actuaciones políticas tan contrarias a nuestra ciudad.

Y es que, además de todas estas humillaciones políticas, la andaluza Junta, que no recurrió tan perjudicial decisión para Granada, ahora dice que quiere llegar hasta el final… No sé si lo que quiere es contentar a los granadinos con algo -que sólo podría ser instar la revisión de oficio-, o si no es más que otro brindis al sol. Pero, esa decepción de la Junta, que ha preferido quedarse con la Agencia Espacial para Sevilla antes de recurrir que la AESIA no venga a Granada, se ha rematado ahora con el desistimiento de la UGR de su recurso, alegando que se suma al del Ayuntamiento, cuando eso no es posible.

¿Por qué la UGR, que es una institución que fomenta la excelencia investigadora y el talento, y que ha salido muy perjudicada por la decisión del Gobierno, se desmarca ahora quitando su recurso?

Por más que lo intento, no consigo encontrar otra razón de peso para tan aciaga decisión que no sea una razón política. Una vez más, la política queda por encima del merecimiento y la valía, pero ¿qué sea así también para una institución que se dedica a la investigación? Es una decepción mayúscula que se suma a todas las decepciones que estamos teniendo, procedentes de quienes tienen potestades para defender a Granada -no sólo en este asunto de la AESIA, sino en tantos otros que han ido provocando el hundimiento de Granada-, y que demuestran que los políticos electos por nuestra ciudad y provincia priman siempre sus intereses partidistas por encima de los de Granada y los granadinos, que les hicieron diputados, parlamentarios o alcaldes.

Decepción mayúscula pues para los granadinos respecto de nuestros representantes en las instituciones. Cada vez son más los argumentos que demuestran que seguimos en el agujero de la postergación andaluza y española, gracias a los representantes que nos han caído en desgracia.

Esta realidad para Granada es insostenible y tiene que cambiar algún día…