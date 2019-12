Falconeti y sus naciones

Teruel Existe, Soria Ya, Partido del Progreso de las Ciudades de Castilla y León, Unión del Pueblo Leonés, Partido Regionalista del País Leonés, y un suma y sigue lo suficientemente importante como para que Falconeti se eche a temblar con lo que le espera si se alía -como parece a todas luces- con los independentistas sedicionistas para conseguir ser presidente del Gobierno a toda costa, concediéndoles -contra la CE- todo lo que pidan, aunque sea acabar con España.

Pero no, Falconeti, se equivoca usted con tu estrategia contra España, su vergonzosa sumisión al condenado Junqueras y al prófugo Puigdemont, y por inventarse que en la nación más antigua de Europa hay 4 naciones, aunque para su chantajista principal, el ridículo bailarín Iceta, no hay 4 sino 8 naciones, que él las ha contado, pero a nosotros no nos salen sus cuentas...

En España, abierto el diabólico e inconstitucional melón del federalismo por los ya descaradamente amigos de los golpistas, habrá cuantas naciones queramos los españoles, porque todos los territorios de España son igual de históricos -aunque algunos más- y tienen los mismos derechos a una autonomía o país federal que Cataluña, Vascongadas o Galicia. El mentado Partido del Progreso ya advirtió que defendería el progreso de sus pueblos y comarcas ninguneados desde la creación de la CCAA de Castilla y León, y el alcalde de León -socialista por cierto- acaba de avisar de que León tiene "todo el derecho del mundo" a tener una CCAA propia al ser "un Reino histórico" de España, y de que la sociedad leonesa tiene dos opciones: "Seguir callados y sumisos o de una vez por todas reivindicar y pelear dentro de la legalidad para que León ocupe dentro de este país el lugar que le corresponde", rematando con que "estamos en esta cosa (por la CCAA de Castilla y León) en la que nos sentimos realmente agraviados desde su inicio y el hecho de ese agravio se ve en que esta CCAA está muy centralizada en Valladolid, pero el resto está prácticamente abandonada".

¿Les suena algo esto? Más agravio y postergación producto de las injustas autonomías y su arbitrario reparto, que ha marginado al Reino de León en pro de Valladolid, igual que la invención autonómica andaluza del pan andalucismo infantiano y del complaciente PSOE postergan por sistema y a sabiendas al histórico Reino de Granada y premian al sevillanismo.

Abierta la caja de pandora, échese a temblar Sr. Sánchez, porque el incumplimiento de la CE le va a salir muy caro, ya muchos lobos le enseñarán sus patitas…