Además de postergados y ninguneados, muchos granadinos tenemos la sensación de que Granada ha entrado en una deriva algo alocada, y no sabemos si la empijamada primera edil vallisoletana y su team sevillano, malagueño, italiano…, con seis tenientes-alcalde, cambará ese rumbo…

Con tacones rojo-azul como estandarte, la repetidora paracaidista C’Olona se cuela nuevamente entre los granadinos, con un partido personalista sin rumbo ideológico, que confunde izquierdas y derechas radicales en un estrambótico popurrí, y cuyo número dos al Congreso será el pastor Johnny.

Otra paracaidista, Carmen Calvo, viene a Granada a encabezar la lista al Congreso del PSOE, y ya ha retado a Feijóo a “pleitear política y jurídicamente” por la sede de la AESIA, declarando que el Ayuntamiento de Paco Cuenca “ya lo ha hecho”, llevando este asunto al Tribunal Supremo porque así lo ha querido su partido y nuestro Ayuntamiento.

Pero olvida la paracaidista cordobesa que quien ha llevado este asunto a los Tribunales es JXG y que Cuenca lo ha hecho a rebufo de esta formación y a regañadientes –vaya a enfurecerse su amo– y sin tan siquiera solicitar la suspensión de la ejecución del acto, fundamental en este procedimiento. Olvida también que el Gobierno de su amo no sólo no quiere este pleito, sino que está intentando cercenarlo, tramitando de forma urgente el proyecto de Real Decreto de creación de la AESIA en La Coruña. Para más inri, ha contestado al Tribunal Supremo que no dispone de la documentación con las tablas de valoración y la puntuación detallada obtenida por las candidaturas presentadas por las ciudades que optaban a acoger este organismo, o sea, que, como ya intuíamos, el pucherazo está servido.

Olvida además la paracaidista Calvo que las críticas a los paracaidistas no son cosas “un poco antiguas”, como dice, sino que son el exponente perfecto de la sumisión y la humillación a la que está sometida Granada, convertida en blanco perfecto de todos los desprecios de los políticos de turno, que mejoran a los territorios que no callan y perjudican a los que siempre comulgan con ruedas de molino. Ella, sin embargo, responde al paracaidismo político, no sólo con la mentada antigualla, sino con la guerra de Ucrania, el avance de la ultraderecha en distintos países, “la radicalización” de las derechas españolas, y con que ella siempre ha defendido los intereses de Granada, desde los gobiernos andaluz y nacional ¿? Como sea como ha defendido los de Jaén…

En fin, ¿estará Granada muy loca?, ¿lo estaremos los granadinos? Lo que nos quedará por ver…