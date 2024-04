Los granadinos hemos asistido el pasado 4 de enero a la creación de la Fundación Amigos de la Alhambra, fundación privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo, según detallan, es promover y apoyar todas las actividades e iniciativas que competen a la Alhambra, desde proyectos relacionados con la vigilancia e iluminación del Conjunto Monumental, pasando por los culturales y educativos, hasta incluso con el Festival Mil y Una Músicas. O sea, que su misión se centraría no sólo en proyectos de corte cultural sino sorprendentemente también de apoyo a la propia infraestructura de la Alhambra y hasta de la mismísima Granada capital. Siendo asimismo objetivo de esta fundación captar fondos, desde aportaciones de menores de edad (15€/año), hasta de estudiantes (25€/año), que conllevarían beneficios y un trato preferente.

Doce patronos son quienes por ahora componen esta fundación privada, algunos granadinos, pero otros foráneos, provenientes fundamentalmente de un mundo empresarial ajeno a Granada, careciendo de representantes del ámbito cultural/intelectual/académico especializado en Patrimonio Histórico.

Aunque el objetivo de esta fundación parece loable, su creación plantea demasiadas e inquietantes preguntas que esperemos resuelvan con su hacer: ¿es que el Patronato de la Alhambra, que se encarga de la protección, administración y conservación del Conjunto Monumental, no está atendiendo correctamente a sus funciones hasta el punto de que se hace necesaria la creación de una fundación privada que apoye o incluso se ocupe de la ejecución de los menesteres habituales del Patronato?, ¿qué opinan desde la dirección del Patronato de la creación de esta fundación, les deslegitima en su gestión, les podría incluso llevar a su desaparición, o les auxiliará eficazmente?, ¿por qué no está la dirección del Patronato alhambreño en esta fundación?, ¿es que, como última finalidad, con la creación de esta fundación se pretende proceder a una privatización de la gestión del Patronato de la Alhambra para derivarla a manos privadas? y ¿tiene esta fundación alguna motivación política? O estamos simplemente ante una iniciativa encomiable de impulso real a un Conjunto Monumental de primera magnitud mundial. Lo que no se entiende es por qué, tras 110 años de existencia de su Patronato, concretamente desde el 16/enero/1914, ahora la Alhambra necesita del báculo de una fundación privada y exclusiva.

Muchas preguntas nos surgen a los granadinos sobre los verdaderos motivos y la necesidad real de la aparición de esta fundación privada, cuya creación es completamente libre. Esperemos que sus fundadores nos las vayan respondiendo, porque la Alhambra es nuestro tesoro y pertenece al Patrimonio material y espiritual de todos los granadinos, que, la amamos profundamente y llevamos siglos siendo sus mejores amigos.