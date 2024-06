El Granada, una piedra, tres veces chocando

Desde que el Granada CF es sociedad anónima deportiva, tres veces ha pasado por un proceso de venta aunque solo uno cuajó, que es el que acabó en la actual gestión de los chinos de DDMC. Ya cuando este siempre extraño y poco claro grupo empresarial se hizo con las riendas del club, el proceso concluyó tan tarde que todos reconocieron que arrastró la planificación de la temporada siguiente, en la que el equipo bajó a Segunda haciendo el ridículo. El verano pasado atravesó el segundo intento de compra, con el argentino Andrés Fassi detrás, algo que no se concretó, por la negativa del empresario a las condiciones... Y a algún que otro torpedo interior. ¿El resultado fue el mismo? Una planificación deportiva tardía que hizo jugar toda la pasada temporada al equipo con una plantilla de Segunda. Otro descenso. Este verano igual, aunque ahora los cantos de sirena vienen de pagos cercanos. Parece inminente pero no hay nada cerrado y no parece que lo haya pronto. Y mientras, el equipo sigue sin entrenador. El tiempo corre, El resultado ya lo sabemos. El problema es que ahora la amenaza se llama Primera... RFEF.