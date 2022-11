Mañana, el presidente del Gobierno inaugura la parte granadina de la Línea 400 Caparacena-Baza-La Ribina. Es un hito fundamental para el desarrollo del norte de Granada pues sin esta línea eléctrica de alta capacidad resulta imposible la instalación de grandes industrias, el pleno despliegue de las energías renovables o incluso los proyectos ferroviarios.

Pero conviene hacer algo de historia. Hace muchos años que se viene reclamando esta gran infraestructura eléctrica. Sin embargo, en 2015 el Gobierno de Rajoy la excluyó de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020. Resulta difícil entender esa decisión. Debemos pensar que al ser una línea nueva precisaba una importante inversión económica que el Gobierno de entonces no estaba dispuesto a hacer. Pero aún más incomprensible resulta que los representantes del partido gubernamental en Granada y Andalucía no ejercieran presión alguna ante esa injusta decisión. Afortunadamente, todo fue muy distinto tras el cambio de gobierno de 2018 en España. Apenas formado, tanto el presidente de la Diputación, José Entrena, como el alcalde de Baza en ese momento, Pedro Fernández, se pusieron en acción para que el norte de Granada no siguiera aislado en el transporte eléctrico. Y se consiguió como se consiguen estas cosas en política, y en la vida: insistiendo y dando argumentos. Ciertamente, argumentos había. Como me dijo el entonces secretario de Estado de Energía, Domínguez Abascal, hay pocos lugares en España que necesiten con tanta urgencia una línea eléctrica de alta capacidad. Por ello, la Línea 400 se incluyó como prioritaria en la planificación y en poco tiempo se han hecho las inversiones necesarias para culminarla. En definitiva, es lo mismo que ha ocurrido con otras grandes infraestructuras de Granada que en 2018 estaban estancadas. Recordemos el aislamiento ferroviario hasta que con el nuevo Gobierno llegó el AVE y se empezó la variante de Loja; la segunda circunvalación de Granada, enredada en un par de modificados que fueron resueltos para poder abrirla en cuanto se le puso interés, o los proyectos de las canalizaciones de Rules, olvidados en un cajón y que, a partir de 2018, fueron tramitados y se garantizó la financiación de la primera fase para poder hacer las obras.

Las infraestructuras eléctricas, ferroviarias o hidráulicas son fundamentales para el desarrollo de Granada. Por ello, la inauguración de la Línea 400 es una buena noticia de la que debemos felicitarnos. El norte de la provincia, amenazado por la despoblación, no se resigna sino que va a luchar por su futuro y para ello tiene un instrumento más con esta autopista eléctrica.