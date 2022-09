Medidas electorales

El presidente del PP, Juanma Moreno, ha escogido el Foro del Grupo Joly para anunciar una medida de su programa electoral que aplicará en esta legislatura. Se ha ido a Madrid para anunciarla, porque la repercusión de la noticia es mayor porque se trata de la capital de España y allí fue presentado por Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. La noticia es tan importante como que Andalucía, con esta medida,se sitúa como la segunda región con los impuestos más bajos. Se trata de la deflactación del 4,3% del IRPF y de la supresión del Impuesto del Patrimonio y del canon del que dijeron en el acto que, en el último ejercicio, de los 20 contribuyentes que más pagaron en Andalucía 10 se marcharon fuera de la región, dejándose de cobrar 3,5 millones de euros y 14 millones por el IRPF. Habrá que esperar a que se publiquen en el Boletín Oficial estas medidas fiscales. De lo que se sabe hasta ahora es que en el ejercicio fiscal del pasado año, por Patrimonio, se recaudaron cerca de 110 millones de euros que no representan más que el 0,66% del total de los 16.664.000 que se recaudaron. De las ocho provincias andaluzas Cádiz ocupa un muy honroso tercer puesto, como contribuyente, detrás de Málaga y Sevilla.

Es recomendable esperar a la publicación en el BOJA de la medida, porque las medidas fiscales suelen ser muy complejas y necesitan de un intérprete adecuado. En el acto comparecieron representantes de más de un centenar de las firmas más importantes de España. Así, asistieron representantes de los principales bancos del país, Telefónica y las Big Four, que son las cuatro empresas de mayor tamaño en el área de consultoría y auditoría económica, despachos de abogados, presidentes y CEO de constructores, líderes de empresas de alimentación, bebidas y limpieza, grupos editoriales y de comunicación. Muchos ex ministros, grupos hospitalarios y farmacéuticos y un largo etc. que acudieron a escuchar al dirigente de moda en el PP, que estaba muy complacido por la presencia del CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar.

El objetivo es atraer a Andalucía a empresas y profesionales y parece que se considera, como un bien, la pretensión de que Andalucía se sitúe detrás de Madrid en la clasificación de los impuestos más bajos. En el PSOE, la medida no ha caído bien, pues qué le vamos a hacer. Nada le impide probar en algunas de las autonomías que gobierna hacer una rebaja fiscal mayor, pero apuesto sobre seguro, que no lo hará.