Ahora que hace 20 años de la victoria de Zapatero en las elecciones de marzo de 2004, recuerdo que tuve la suerte de trabajar en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, en los años previos a esa victoria. Así, en 2001 me incorporé al equipo de Zapatero tras ganar éste las primarias del 2000 a Pepe Bono y asumir la Secretaría General del PSOE; colaboré en la tarea de reconectar al partido con la sociedad, desde la labor de oposición. Una oposición constructiva.

Zapatero y su ejecutiva marcaron una línea de trabajo para recomponer el proyecto socialista e intentar gobernar tras las elecciones de 2004. Recuerdo que su obsesión era presentarnos ante la sociedad como la alternativa al Gobierno de Aznar, haciendo en todo momento críticas a sus políticas que siempre conllevaran alternativas factibles.

Se trataba de demostrar que la política puede ser útil si se trabaja en contacto con la sociedad, para encontrar espacios de mejora en las decisiones institucionales.

Hubo acuerdos con Aznar en base a propuestas hechas desde el PSOE de Zapatero: el pacto antiterrorista o la política migratoria son dos ejemplos de políticas de Estado promovidas desde la oposición y acordadas con el Gobierno.

En materia sanitaria, que es donde yo colaboraba más concretamente, acordamos leyes que aún están vigentes. También en otros ámbitos trabajamos con ese objetivo de ser oposición constructiva dando ejemplo a la sociedad.

Siempre he pensado que se puede y se debe ser útil a la ciudadanía desde la convicción de las ideas propias, pero acordando con los rivales en asuntos de interés general. Cuando ello no sea posible, es imprescindible en democracia aportar alternativas y no solo críticas.

Y es que las alternativas son válidas desde la oposición si están bien trabajadas y si se hacen pensando en cumplirlas cuando se gobierne; ello requiere análisis profundo y conocimiento.

Y Zapatero supo rodearse de equipos con esa convicción y, sobre todo por eso, el 14 de marzo de 2004 consiguió el apoyo ciudadano; me alegra haber sido partícipe de ello.