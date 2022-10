Presupuestos para Granada

Siempre me sorprende que al valorar los Presupuestos sólo nos fijamos en las inversiones en infraestructuras. En una tierra con tantos municipios entre los más pobres de España y con altos índices de desempleo, debemos prestar al menos la misma atención a los planes de empleo o a las partidas de las políticas sociales. Sin embargo, como no vienen desglosadas por provincias es como si no existieran.

Y ello sin restar importancia a las inversiones en infraestructuras pues son básicas para el desarrollo de un territorio. Desde esta perspectiva, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 traen buenas noticias a Granada. Basta recordar un dato: la inversión prevista es más del doble que la media de los últimos cuatro años. Pero lo más relevante es que vemos presupuestados los grandes proyectos por los que Granada ha estado trabajando en los últimos tiempos. Era conocido el compromiso de este Gobierno de España con las canalizaciones de Rules-Béznar pues, tras muchos años de desidia, desde 2018 ha dado los pasos necesarios para hacerlas realidad. Ahora, hasta los más escépticos deberán aceptar que con 105 millones de euros para el periodo 2023-2026 los dos proyectos fundamentales de abastecimiento y regadío de la Costa de Granada van a ser una realidad. Sin duda, más tarde de lo que quisiéramos. Pero eso hay que ponerlo en el debe de quienes mantuvieron estos proyectos en una cajón durante años, no de quienes los están impulsando.

Y qué decir del tren? Todos sufrimos la chapuza de un AVE a 50 kilómetros por hora a su paso por Loja y también la dificultad de aumentar las frecuencias pues no caben muchos más trenes en una sola vía desde Bobadilla a Granada. Afortunadamente, esa situación va a cambiar incluso antes de lo previsto pues 68 millones de euros para la variante de Loja y 48 millones para el desdoblamiento de la vía garantizan un rápido avance de las obras. Además, resulta importante que, junto a estas antiguas reivindicaciones, empiecen a aparecer en los Presupuestos dos grandes proyectos por los que Granada debe trabajar unida en los próximos años: el Corredor Mediterráneo y la integración del tren en la capital.

Desde la lógica política, no resulta raro que el principal partido de la oposición en España critique los Presupuestos, soslayando su responsabilidad en las carencias que vienen a cubrir. Sin embargo, resulta más extraña la actitud de algunas asociaciones empresariales. Como se presume su neutralidad política, sólo puede achacarse esa actitud al 'síndrome de Boabdil', lastre permanente para el desarrollo de Granada.