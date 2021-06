Claro que hay muchas razones para ir a la madrileña Plaza de Colón el próximo 13 de junio. Aunque el Gobierno y sus antenas mediáticas intentan vender la manifestación como una iniciativa del trifachito -PP, Cs y Vox-, el verdadero convocante es la plataforma cívica Unión 78, en la que se dan cita algunas de las personas que han demostrado más coraje civil en España durante las últimas décadas: Fernando Savater, Rosa Díez, María San Gil y un largo etcétera. Por supuesto son individuos con los que es lícito estar en desacuerdo en muchas cosas, pero nadie puede dudar de su valentía en los años de plomo del País Vasco, cuando ellos eran los únicos que salían a pecho descubierto para protestar por unos atentados que los actuales apoyos parlamentarios del Gobierno aplaudían en las herriko-tabernas (cuando no los perpetraban directamente).

La concentración, además, responde al sentir general de eso que en tiempos se llamó el pueblo español. Los ciudadanos no se han tragado el argumentario del Gobierno. Los indultos y la mesa de negociación no son actos de valentía ni de generosidad. Estamos, simplemente, ante una claudicación a cambio de nada frente a los que quisieron volar la soberanía española. El indulto, como decíamos ayer a la frailuna manera, sólo podría entenderse como la culminación de un proceso en el que debiera haber un vencedor: el Estado de Derecho. No se les pide a los condenados que renuncien a sus ideas, por muy paleolíticas que sean, sino que respeten los principios más elementales de la democracia y de nuestro ordenamiento jurídico. No es mucho exigir. ¿Cómo vamos a favorecer a los que siguen boicoteando la presencia en Cataluña de Felipe VI, rey de España y jefe del Estado, "símbolo de la unidad y permanencia" de España, como reza la Constitución? Sólo un Gobierno claudicante y sin fuerza moral puede proponer tal cosa.

Claro que hay razones para ir a Colón y resistir ante este neodespotismo sanchista que trata a la ciudadanía como populacho vengativo por el mero hecho de exigir una justicia igual para todos. La del 13 de junio es una manifestación por la dignidad. También contra un Gobierno totalmente sordo ante el clamor de la población y dispuesto a pastorearnos como a borregos a los que les valen un par de ruedas de prensa de la ministra Montero para entrar sumiso en el pesebre de sus mentiras. Colón puede ser la tumba del sanchismo.