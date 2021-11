L EO en titulares que en Granada faltan 'chiquicientos' albañiles y que por ello las obras nuevas y las reformas de lo viejo van a lento caminar para desasosiego de aquellos que buscan hogares o renuevan los de siempre. Oigo en la radio de todos los andaluces, es decir la radio que pagamos todos los andaluces, oigámosla o no, que en la capital de la taifa de Andalucía, refiérome a Sevilla, no encuentran a otros 'chiquisientos' camareros para atender con 'grasia mi arma' a propios y turistas que pasean y pernoctan en la ciudad de la Giralda. Y también leo en el diario del país, aquel que cada vez es más de cierta parte del país, que en España y en Europa escasean y faltarán 'megamiles' de conductores de camiones. Todo esto lo he leído y oído en un espacio breve de tiempo, no más de una semana. Sería muy osado si dijera que aquí el que no trabaja es porque no quiere ser ni albañil, ni camarero, ni camionero, claro. Pero oigan y lean que el paro sigue disparado.

Quizás sea, es una hipótesis igualmente arriesgada, que pareciera estemos esperando la reforma laboral que va a crear trabajo de calidad y evitará la temporalidad. Entiendo que ni camareros ni albañiles se conceptualizan como trabajos de calidad. No sé si afirmar, por tanto, que las obras son de mala calidad. Vaya con cuidado por si le caen ladrillos por la calle. Tampoco aseguraría si la fama de amabilidad de nuestros servicios turísticos son los que nos permiten ser una potencia en turismo, al igual que siempre hemos sido el país europeo donde más casas se construyen. Me pregunto, entonces, qué debemos entender por trabajo de calidad. Lo de temporal, no me lo quito de la cabeza desde que una amiga me dijo que la obra de su casa se había parado pues todos los albañiles de su pueblo se habían marchado a recoger la aceituna, porque era la temporada de recogida. Claro, las olivas se recogen cuando se recogen y no pueden esperar reformas laborales.

Y llegando a los camioneros, hago un stop porque el oxímoron me confunde. Dicen que es un trabajo algo depresivo, que no se está con la familia aunque se puede ganar dinero. ¡Vaya!, un trabajo de calidad, pues al menos se gana dinero, pero no puedes tener tiempo con la familia. Otros trabajos te dejan con la familia pero no ganas dinero. O realmente la reforma laboral es urgente o yo me confundo por leer y oír ciertas noticias. Vale.