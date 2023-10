No he sido nunca muy partidario del agravio comparativo y del ‘quejío’ permanente que tanto daño ha hecho a esta tierra, en su relación con otras ciudades andaluzas, pero tengo que admitir que la realidad es muy tozuda y lamentablemente está cargando de razones a quienes, desde el comienzo de nuestra andadura autonómica, no han dejado de denunciar la pérdida de peso específico de Granada en el conjunto de Andalucía.

Siempre ha sido el PP la formación política que ha capitalizado ese discurso del agravio y por ello sorprende sobremanera que a las primeras de cambio, en cuanto ha conseguido acceder al gobierno, Moreno Bonilla, se haya convertido en todo aquello que su partido criticaba hace años desde Granada.

La gota que colma el vaso del expolio al que desde la Junta se está sometiendo a esta provincia es la supresión de la autonomía de la Escuela Andaluza de Salud Pública, un centro único en su género que se ha ganado un merecido respeto y prestigio internacional y que según aprobó esta semana el Consejo de Gobierno, va a quedar subsumido en un Instituto de Salud de Andalucía, que ¡cómo no! tendrá su sede en Sevilla.

Hace un par de semanas nos quedábamos a cuadros al conocer la noticia de que la gestión económica de Sierra Nevada, también se marchaba para Sevilla, con el peregrino argumento de que así sería más eficiente ¡Como si no se pudiera gestionar optimamente desde Granada! Súmenle ustedes lo que desde hace ya tiempo está ocurriendo con el Parque de las Ciencias, cuyas decisiones se adoptan a la vera de la Giralda, para desgracia de un equipamiento único en Andalucía, que se había convertido en uno de los mejores del país y que desde que se trasladó su gestión a la ciudad de los ‘miarma’, no levanta cabeza; qué decir del Centro de Documentación Musical de Andalucía, o del Legado Andalusí, otras dos instituciones ‘made in Granada’ que nuestro malagueño presidente ha difuminado en otros entes superiores, hasta hacerlas irreconocibles.

¿Se imaginan ustedes que a la vecina Málaga le hubieran expoliado en solo unos meses cinco de sus principales activos económicos, sanitarios y culturales por parte de la Junta de Andalucía? A estas horas habría barricadas en la calle Larios con su alcalde Paco de la Torre al frente... Pero estamos hablamos de Granada, donde nuestros políticos son especialistas en el ‘sí bwana’ y donde la ciudadanía es la campeona olímpica de la abulia ¡Así nos luce el pelo!