Si te afliges, te aflojan

En la Universidad de Granada hay cientos de investigadores trabajando en Inteligencia Artificial. En la Escuela de Ingeniera Informática, y en concreto en el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, se han desarrollado investigaciones de altísima calidad y reconocimiento mundial que han convertido a la UGR en la tercera universidad de Europa en la materia. Además, la formación y la investigación se han imbricado al tejido industrial produciendo una auténtica eclosión de empresas tecnológicas de información y comunicación (TIC). Pero no son sólo los ingenieros, también muchos juristas, economistas, sociólogos o filósofos han orientado sus líneas de investigación a la Inteligencia Artificial. De hecho, ya está en funcionamiento un Master interdisciplinar en la materia. Por eso me ha resultado tan frustrante la no concesión de la AESIA a Granada. No es sólo que el proyecto presentado fuera excelente en todos los campos evaluables o que se haya logrado una unidad institucional poco habitual en Granada. Lo fundamental es que Granada ya es el lugar de mayor desarrollo en Inteligencia Artificial de España y, por tanto, la ubicación de la Agencia venía a poner la guinda.

A partir de aquí, dos ideas. En primer lugar, estamos ante la resolución de un concurso público, que culmina un procedimiento administrativo abierto para la determinación de la sede física de la Agencia. Por ello, es lógico que se quiera acceder con detalle al procedimiento, especialmente al proceso de baremación, para conocer los motivos por los que la candidatura de A Coruña ha obtenido mayor puntuación y comprobar si ha habido algún error o se está en desacuerdo con alguna valoración. En segundo lugar, debe quedar claro que la maquinaria de la Inteligencia Artificial va a seguir funcionando a todo ritmo en Granada. A mayor ritmo, creo, pues estos meses de preparación de la candidatura han servido también para reordenar ideas, afinar estrategias, generar sinergias y evaluar nuevos proyectos. Hay que seguir impulsándolos.

En el libro Un tal González, Sergio del Molino cuenta que Omar Torrijos dio un consejo a un joven Felipe González, recordado por éste durante toda su vida y que se repite como hilo conductor a lo largo del libro: "Si te afliges, te aflojan". En efecto, no es momento de afligirse con lamentaciones y victimismos pues no podemos aflojar en la defensa y reivindicación de Granada como el principal polo de Inteligencia Artificial de España a través de una interrelación permanente entre la Universidad y el tejido empresarial, con el apoyo de las instituciones.