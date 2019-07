Las crisis que pone y quita el viento (político)

El Metro iba a ser un estrepitoso fracaso -bastaba con ver el fiasco del tranvía en Jaén- y se ha convertido en una pieza estratégica del transporte público en Granada. El equipo de Torres Hurtado situó la LAC como su apuesta más revolucionaria en movilidad para terminar viendo cómo el inesperado cambio de gobierno municipal -con el atropellado desalojo policial del exalcalde del PP del despacho de La Mariana- difuminaba el proyecto estrella de su último mandato en un baile de rojos y azules.

El AVE lo queríamos todos... pero no del todo. La Alta Velocidad ha sido la munición con más aprovechamiento político en las últimas décadas; a nivel local, en Sevilla y en Madrid. Para los partidos, para los colectivos vecinales y para las instituciones. Dos décadas denunciando la injusticia de un agravio histórico que ha funcionado como eje de la contienda electoral.

Ya tenemos AVE pero ahora nos preguntamos si estará sobrevalorado… El viaje inaugural llegó con una puntualidad (casi) británica recorriendo el trayecto de Madrid a Granada con dos simbólicos minutos de retraso… A casi 300 kilómetros por hora atravesando La Mancha y a apenas 37 por el decimonónico túnel de San Francisco (tuve el privilegio de contarlo en primera persona: las paredes casi se podían tocar en lo que parecía por momentos un agujero negro en el tiempo).

Son las pinceladas, el color y el alma, de la crónica del estreno. Como lo han sido en las jornadas posteriores las colas en la estación de Renfe, la falta de taxis, el caos de tráfico en Andaluces…

Obsesionarnos después con fiscalizar el funcionamiento del AVE con el cronómetro de una cancha de baloncesto es un absurdo. Como lo es convertir en una crisis el desvío de unos aviones a Málaga por inclemencias meteorológicas (los datos que ha aportado Vueling son demoledores de lo insignificante que resulta en el balance global de la compañía). Como lo será, cuando salgan las primeras estadísticas que permitan realizar comparativas, que desvirtuemos el tema poniendo el foco en exceso para contar cuántos viajeros se roban trenes y aviones y no seamos capaces de darnos cuenta del salto que está danto Granada con la Alta Velocidad. ¿Saben que al Festival de Música y Danza está viniendo gente de Madrid en viaje exprés para asistir a un espectáculo en el Generalife?

Llevo un año cogiendo el Supra de Alsa para viajar a Sevilla y nunca he tenido ningún problema… hasta este viernes. El autobús se averió, nos tuvieron que llevar a Estepa para cambiar de vehículo y llegamos con más de una hora de retraso. ¿Lo ponemos a cinco columnas en la web? ¿Rastreamos los posibles desajustes del servicio para denunciar lo mal que funciona? Podríamos discutir mucho, incluso en clave periodística y profesional, sobre dónde está la noticia y dónde la anécdota...

Es cierto que el AVE se ha puesto en marcha en Granada después de demasiadas promesas incumplidas, con las graves consecuencias para el propio proyecto en que se han ido traduciendo los recortes presupuestarios y con unos problemas y deficiencias reales como refleja ya la urgencia de que Renfe aumente el número de frecuencias y la exigencia al Gobierno de que agilice al máximo la ejecución de la Variante… Porque no es una crítica exagerada ni partidista; es tercermundista el paso por Loja y el propio presidente del Gobierno y su ministro de Fomento lo pudieron comprobar el primer día…

Fue el 25 de junio. Ese histórico martes, Granada se subía al mapa nacional de las ciudades AVE pero volvía a quedarse pendiente la vertebración regional. Andalucía sólo es Andalucía por carretera. Viajar de Almería a Sevilla continúa siendo una pesadilla, Jaén se ha quedado descolgada del transporte ferroviario y tampoco desde Granada se ha avanzado con la puesta en marcha del tramo de Antequera si la referencia es la conexión de la zona oriental y occidental. No escribo de oídas: no compensa el periplo del medio-AVE de Granada a Sevilla haciendo transbordo en Córdoba. Casi las mismas tres horas del autobús por el doble de precio. Y la media distancia sigue estancada en el esperpento del tren-bus. Viajar a Madrid en poco más de tres horas es un avance incuestionable pero de lo que se hablaba en los corrillos el día inaugural es de qué pasa con la red transversal andaluza…

Hay crisis reales y hay crisis volátiles como el viento. Sobre la del Ayuntamiento de la capital tendremos que esperar un poco para comprobar hacia qué tipo evoluciona (¿de verdad nos van a tener cuatro años paralizados con continuos órdagos, amenazas y bloqueo?) pero les pongo en la pista de un problema aspirante a tragedia que se ha esfumado sin que nos demos cuenta… Me refiero al cambio de sistema de entradas a la Alhambra que se puso en marcha al final de la etapa de Reynaldo Fernández. Esta semana ha venido la secretaria de Estado de Turismo para sentarse con todos los representantes del sector ¡y ni ha salido el tema! Ahora que el PSOE no gobierna la Colina Roja ni Sevilla… ¿No era una crisis antes o no lo quiere ser ahora?

También ha ocurrido con la renovación de Canal Sur o el Consejo Audiovisual. ¿De verdad que ninguno de nuestros legítimos representantes en el Parlamento-de ningún partido- tenían ni una sola pregunta que realizar a los candidatos a ocupar los relevantes y más que bien pagados puestos de estos organismos? Ni sobre el perfil, ni sobre su curriculum, ni de posible incompatibilidad... Lo de "politizar" la cadena pública tampoco estaba tan mal si se puede aplicar el quítate tú que me pongo yo. De nuevo, ¿no había crisis antes o no la hay ahora?

En el caso de la Alhambra, el malestar y las advertencias sobre la inviabilidad del sistema nominativo para acceder al monumento superaba la habitual batalla política y llegaba de los propios empresarios. Se ve que con el 'gobierno del cambio' tabién en Granada se entiende todo mejor.