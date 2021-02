No sin mujeres

Nadie debería estar en un cargo si no entiende que el feminismo es necesario para conseguir un mundo mejor. Como no es así, ocurre de nuevo que se acerca el 8 de marzo y, otra vez, viene envuelto en polémicas. No es que tengamos la sensación de que hay interés en desacreditar la lucha feminista, simbolizada también en esa fecha. Es eso y algo más: estamos dando pasos atrás.

Empiezo por los dos más cercanos: los premios Meridiana y las Medallas de Andalucía.

Los primeros son otorgados desde 1998 por el Instituto Andaluz de la Mujer para reconocer la labor que desarrollan personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan contribuido y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Para la convocatoria de 2021, no se ha encontrado ni una sola mujer en Granada que merezca tal distinción.

Las Medallas de Andalucía son un título honorífico creado por la Junta de Andalucía en 1985 que "tiene por objeto reconocer acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados por ciudadanos, grupos o Entidades andaluces, españoles o extranjeros que representen el ejercicio de virtudes individuales o colectivas que tengan como referencia la solidaridad y el trabajo en beneficio de los demás ciudadanos". En las de este año, oh, sorpresa, tampoco han encontrado ni una sola mujer que, a título individual, esté a la altura. En toda Andalucía.

Por eso no debe sorprendernos que en el Ayuntamiento de Granada el equipo de gobierno de Cs y PP (sí, el mismo equipo que gobierna en la Junta, la que entrega los galardones anteriores) haya olvidado que estamos en la víspera del 8 de marzo y no haya presentado una moción institucional para recordar, recordarnos, que las mujeres seguimos cobrando entorno al 20% menos que los hombres, que las mujeres seguimos siendo asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, que seguimos siendo violadas, consideradas mercancías en las redes de trata o en el negocio de los vientres de alquiler, que seguimos sin ocupar el 50% de los puestos de responsabilidad que nos corresponderían, que seguimos lejos de disfrutar de la mitad de todo. Y que por eso tenemos que seguir acudiendo a manifestaciones, escribiendo manifiestos, exigiendo apoyos institucionales, para conseguir ser iguales en derechos.

Han sido PSOE y Unidas Podemos Adelante Andalucía quienes han tomado la iniciativa. Otra vez. De nuevo se pone en evidencia que quienes gobiernan esta ciudad no se merecen la responsabilidad que ostentan ni están a la altura del cargo. La ciudad les importa poco. Las mujeres, mucho menos.