Que Pedro Sánchez y sus ministros no nos vendan motos: el rey marroquí ha dado una bofetada soberana al presidente español. Una bofetada por mucho que digan ahora Sánchez y sus ministros que no había concertado ningún encuentro con el Rey. No, porque solo se confirman cuando es otro jefe de Estado el que visita Marruecos; pero se había hablado y estaban convencidos los españoles de que se produciría el encuentro entre el jefe de gobierno español y Mohamed VI, la prueba es que en el programa oficial quedaba libre una cena y parte de una tarde.

Un telefonazo no alivia la situación, el rey marroquí cuenta con medios sobrados para viajar desde Gabón a Rabat, pero no lo hizo porque no le dio la real gana. Todo un golpe al ego de Pedro Sánchez, que presume de un perfil internacional que no se corresponde con los hechos.

Mohamed VI es imprevisible, pero mantiene las formas cuando tiene delante a alguien a quien tiene en consideración. No ha sido el caso. Sánchez se las prometía muy felices porque le hizo el inconmensurable favor de asumir la posición marroquí respecto al Sahara a pesar de no debatirla en el Consejo de Ministros ni tampoco en el Congreso de los Diputados como debería haber hecho. Sí, hemos incrementado de forma importante la balanza comercial con Marruecos, pero en cambio no vendemos a Argelia ni una bolsa de pipas. Menudo negocio el que ha hecho el presidente español, en lo político y en lo económico, cambiando su postura respecto al Sahara…

La Reunión de Alno Nivel ha sido un fiasco. Pone el acento el Gobierno en que se ha acordado no provocar problemas, lo que todo el mundo ha interpretado como que no se va a hacer leña con la soberanía del Sahara y tampoco con la de Ceuta y Melilla.

El problema es que hay referencias sobradas de los muchos viajes previos entre jefes de Estado y gobierno de los dos países, con resultados de los que se podía presumir. Viajes con contenido, en los que se han solucionado asuntos envenenados, firmado acuerdos importantes y se han acercado posiciones. Así que es inútil que Sánchez, Albares y Bolaños, entre otros, intenten justificar lo injustificable: Mohamed VI ha dado un plantón al jefe de Gobierno español.

Lo ha hecho porque su relación con Pedro Sánchez es manifiestamente mejorable y porque no cree que sea un problema para Marruecos dar un corte de mangas al presidente español. Menos aún cuando hace menos de un año consiguió lo que era su principal objetivo: que España reconociera que Marruecos estaba cargado de razón al considerar el Sahara parte de su territorio.