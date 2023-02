Hace no pocos años, cuando en la televisión había programas de interés, en uno de ellos José Antonio Labordeta daba a conocer rincones de España en Un país en la mochila. Los jóvenes de la foto no llevan un país entero, pero casi, pues van cargados de sus libros de texto que han de asimilar para intentar convertirse en ciudadanos de provecho en un futuro no muy lejano. De momento, comprueban que el saber ocupa lugar... y pesa.