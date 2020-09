Esto va de manifestaciones

Granada es una ciudad llena de vida. No solo porque el ambiente universitario da esa pátina a las ciudades, también porque el turismo, la hostelería, la creación cultural, la música… tienen en esta ciudad un empuje más relevante que en otras de iguales características.

En este contexto, los estragos que la crisis Covid-19 ha causado en la economía local son tan indudables como innegables. Por eso no es de extrañar que el pasado 17 de septiembre la convocatoria de 'Alerta Roja' fuera un éxito. Tampoco es de extrañar que el 22 de septiembre se manifestara por el centro de la ciudad "la hostelería, el turismo y el ocio nocturno", según las pancartas que abrían la manifestación. En esta manifestación, según los medios, participaron centenares de personas. Lógico si tenemos en cuenta que esos tres sectores son los que más peso tienen, sumados, en el PIB de Granada. Y que de su buena marcha depende, en gran medida, el bienestar económico de quienes en la ciudad vivimos.

Pues bien, en la manifestación del día 17 no hubo representación ni presencia del equipo de gobierno municipal. Donde sí estuvo el alcalde de Granada, junto el delegado de la Junta en la provincia, fue en la del día 22, la convocada por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. En concreto, se hizo una foto sujetando la pancarta.

Puede que no sea de extrañar que quienes están en política se tomen muy en serio lo de asistir o no a las manifestaciones, en concreto en Granada, pero no deja de llamar la atención que, mientras el audio reivindicativo de quienes se manifestaban hacía responsables de su situación a las "distintas administraciones", dos representantes de la administración (la autonómica y la local) se sumen a la cosa. Y aún es más llamativo que quienes están pidiendo ayudas al ayuntamiento sin que éste preste oídos a las peticiones acepten de buen grado y hasta con aplausos su presencia.

Deben ignorar quién es responsable de que en agosto aún no se hubieran devuelto las tasas por la ocupación de vía pública de las terrazas, de que no se hayan rebajado las cuotas por recogida de basura de los locales cerrados, de que no se vayan a devolver las tasas a los quiosqueros o se les haya cobrado septiembre por adelantado, que para ayudar al turismo hayan pensado en poner máquinas reproductoras de sonidos y olores en los miradores del Albaicín, que se exijan condiciones inasumibles a los hosteleros del mercado de San Agustín… Alguien debería explicárselo.