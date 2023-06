Con un tacón rojo y otro azul, la alicantina paracaidista Olona quiere ahora volver a colarse en la vida de los granadinos, esta vez para las elecciones generales del 23J.

Y es que nuevamente C’Olona, quiere convertirse en adalid de nuestra provincia, enarbolando la bandera de Granada, a la que ni conoce ni entiende, y ahora sin rumbo político definido, con un par de tacones de izquierdas y derechas, en un estrambótico popurrí, con partido personalista creado para su mayor gloria, que, para mayor confusión, ha llamado Caminando Juntos.

Esta señora no nos conoce a los granadinos, es el comentario que más se oye en Granada… Y ella nos ha tomado por pardillos para colocarnos todos sus extravagantes experimentos, como igualmente han hecho otras formaciones que nos han colado en Granada a todos los paracaidistas de España. Y es que ya se está convirtiendo en una tradición… será que Granada sólo cuenta para esto.

Cabeza de lista de todo, C’Olona a las generales por Granada y C’Olona a las autonómicas por Granada, que también quiso ser C’Olona en las municipales, aunque Vox ya le había dado puerta, ahora quiere volver a ser C’Olona. Pero olvida que los granadinos no hemos olvidado que ella no ha aguantado ni en Granada, ni en Andalucía, donde se veía de presidenta. Tampoco hemos olvidado que puso los pies en polvorosa y se largó de una tierra a la que nada le unía, porque querer ser cabeza de lista de todo, colándose siempre como número uno, y luego no querer representar a quienes han confiado en ella, es inaceptable.

C’Olona quiere volver a intentar ser Macarena de Graná, la Meloni de España, ahora de izquierdas y derechas a la vez, creyendo, como ya dije en su día, que la vamos a considerar como una renovada Olona, con nuevo partido, el sustituto más personalista de Vox. Pero que no olvide que ni es Macarena de Graná ni lo ha sido nunca.

La política es libre, y C’Olona lo es para decidir su ideología política, por más extraño que parezca, pero no tome más a Granada como lanzadera para sus ambiciones personales y ocurrencias políticas.

No intente más ser Macarena de Graná, porque es la tercera vez que se cuela en Granada, y los granadinos no la queremos nuevamente usando nuestra provincia como trampolín para sus aspiraciones.

Los granadinos necesitamos gente que se preocupe de verdad por nuestra tierra y nuestros intereses. Granada no merece que vengan más colones ni colonas. Déjennos ya tranquilos a los granadinos.