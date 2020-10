Respuesta del alcalde de Jérez del Marquesado sobre la cruz blanca

En primer lugar, nunca se decidió, ni romper ni echar abajo ninguna pieza que haya sido reconstruida y mucho menos como reconocimiento del paso de los Reyes Católicos, ya que no existen documentos fehacientes que acrediten la visita, ni dicha Cruz.

Tras varias recopilaciones de informes por historiadores sobre el posible paso de los Reyes Católicos por la Villa de Jérez del Marquesado, no se ha encontrado ninguno que así lo demuestre o acredite.

Tras preguntar a varios vecinos, en los que se encuentran algunos de más de cien años, no recuerdan haber visto ninguna cruz de tales características que según el historiador Pascual Madoz e Ibáñez relata en el Diccionario geográfico- estadístico- histórico de España y sus posesiones de Ultramar y que don Jesús Alcalá asegura.

Según el informe de un historiador es poco probable la visita de los Reyes Católicos:

Los Reyes Católicos y su ejército, pasaron por el llano de Guadix dirección a Almería el 29 de diciembre de 1489 en busca de la rendición de Guadix en el contexto de la "Guerra de Conquista", que como todo el mundo sabe concluyo el día 0 de enero de 1492, hicieron noche en Fiñana y de lo que no hay constancia y está fuera de toda lógica es que fueran a Jérez del Marquesado, pasaron por el único camino posible que saliendo de Fiñana para Guadix se puede hacer, el actual Camino Real. Antiguo camino medieval que siguieron los geógrafos andalusíes y que siguen el trazado de la antigua vía 'Antonina', de origen romano.

Ese camino atraviesa el llano, pegado al pie de monte de la Sierra de Baza. Efectivamente, por ese camino se tarda un día entero saliendo de Fiñana hasta llegar a Guadix, no hay tiempo de visitar ningún pueblo del Marquesado. Puesto que quedan muy alejados del mismo. Lo que planteamos es que desde los años 60 circula en Jérez una información o leyenda que dice: "Los Reyes Católicos visitaron Jérez con ocasión de la conquista del reino de Granada y con tal motivo se erigió una cruz en conmemoración de la misma".

Lo que aquí se plantea es que no se conoce documento, crónica o historiador refutado que sostenga tal información. Con lo cual pasa a la categoría de "leyenda", "tradición oral popular" o simplemente "invento interesado". Antes de entrar en la ciudad de Guadix (lo hicieron el día 30) acamparon en un lugar llamado Humilladero ya en el Bad-Land que hay junto a Guadix.

Lo que sí reconoce y recuerdan muchos vecinos del pueblo de Jérez es la cruz que documentamos con fotografías en una era. Dicha cruz tras la necesidad de la familia titular de la era para construirse su vivienda decide sacarla a la fachada de la casa familiar, para que los vecinos sigan venerándola y visitándola.

"No existen documentos fehacientes que acrediten la visita de los Reyes Católicos ni dicha Cruz"

Hasta que en año 2017 un vecino, en ese momento concejal del Partido Popular, decide hacer una cruz intentando suplantar o anular la que ya existe. Dicha cruz se construye solamente con acuerdo plenario sin clamor popular, ni tampoco reconocida por la Iglesia como símbolo religioso. Esta cruz se construye como bien hemos dicho por acuerdo plenario en 2017 con los votos en contra de la oposición, debido a que ni era el sitio apropiado (ya que estaba encima de donde había once contenedores) ni los vecinos del municipio la habían solicitado porque ya teníamos la cruz que por todos es reconocida como Cruz Blanca.

Llegado el momento se lleva a pleno, el posible estudio de nueva ubicación de la cruz, por necesidad de mejora del espacio que ocupaban los once contenedores por tema de higiene y salubridad. Queriendo hacer constar que los contenedores estaban en ese espacio desde siempre, y no como quiere hacer creer don Jesús Alcalá en la información.

Dicha decisión del estudio se encauza por la misma vía legal, un acuerdo plenario en el que por mayoría se decide quitar la cruz y estudiar una posible nueva ubicación. Esta actuación se preveía para primeros de este año 2020 pero por imposibilidad de la empresa a la que se encargó se demora a la fecha que se realiza, por acumulación de trabajo y nunca por esperar al estado de alarma como acusa el señor Alcalá, con el único fin de hacer daño al municipio. Posteriormente se mantienen dos reuniones para dialogar sobre la evolución de este acontecimiento.

Al no haber documentos es "leyenda", “tradición oral" o simplemente un "invento interesado"

Estas reuniones se desarrollan por buen camino y amistosamente aún habiendo sido cuestionado e insultado este alcalde que se pronuncia. Después de la segunda reunión se llega a un acuerdo, el que nunca ha sido respetado por don Jesús Alcalá haciendo publicaciones ofensivas e incluso rozando la amenaza en redes sociales. Publicaciones que sin ningún pudor publica aún saliendo trabajadores que deberían permanecer en el anonimato por no haber autorizado su foto y protegiéndoles la Ley de protección de datos e imagen.

En este texto aclarativo presentamos fotos de la Cruz Blanca reconocida unánimemente por el municipio en su lugar de origen, y en la nueva ubicación por decisión humilde de la familia que la custodiaba. Así como también mostramos imágenes de la cruz impuesta por acuerdo plenario hace tres años, en dichas imágenes se refleja en nuevo estado de los contenedores y no la imagen que se muestra en un artículo anterior.

El acoso que continuamente viene sufriendo tanto el municipio como el equipo de gobierno no ha hecho más que generar las opiniones de los vecinos en desacuerdo con la cruz. Todo este episodio me lleva a pensar que poco le importa a don Jesús Alcalá si pasaron o no los Reyes Católicos que lo único que le importa es una cruz que nadie reconoce y que la quiere como símbolo de victoria personal. Este es el testimonio que mantendré avalado por a quienes si he consultado y consensuado sobre la necesidad en los momentos tan delicados y difíciles que vivimos de construir una cruz.

Quiero constatar que en ningún momento este equipo de gobierno se había negado a la restitución de esa cruz aun no siendo reconocida como Cruz Blanca, pero poco ayudan las formas, las actitudes de un señor que toma la bandera en una lucha que lo único que ha generado es dolor y división en un municipio que hasta la fecha era pacifico, humilde y humano, no toleraré que por parte de esta persona que solo acude en época vacacional llame a sus vecinos incultos e ignorantes.