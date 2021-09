Agricultores de Granada se muestran preocupados por las nuevas ayudas agroambientales

Agricultores y asociaciones agrarias de la provincia de Granada están preocupados por la propuesta elaborada por el Ministerio de Agricultura para el desarrollo de los ecoesquemas, unas ayudas que premiarán a aquellos estados miembros que fomenten la sostenibilidad de las explotaciones, la preservación de la biodiversidad o la reducción de emisiones.

Una propuesta realizada en la Unión Europea sobre la Política Agrícola Común (PAC), que puede afectar directamente a los intereses profesionales de los agricultores andaluces, que suponen cerca del 50 por ciento del total del empleo agrario del país, lo que podría suponer la pérdida de cerca de 50 millones de euros anuales repartidos entre los beneficiarios de los fondos comunitarios de la región.

En este sentido, las organizaciones agrícolas se muestran contrarias al planteamiento realizado por el Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea al considerar que "Andalucía se verá muy afectada con esta nueva repartición de los fondos".

Aunque no todos los agricultores de la costa de Granada rechazan por completo estas medidas de la PAC, ya que señalan que "todo apunta a que favorecerá" la entrada en el reparto de las ayudas de cultivos de frutas y hortalizas bajo plásticos, entre ellos los invernaderos, algo que hasta ahora no se contemplaba. Algo que, "si bien no es la solución, si que es un gran paso para los que llevamos años reivindicando que este tipo de cultivo estuviese contemplado dentro de la PAC".

Por su parte, el secretario de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Granada, Miguel Monferrer, explica a Granada Hoy que, si bien estas nuevas reparticiones de ayudas no afectarán especialmente a los trabajadores de la costa granadina, si desde la sede central se convocan movilizaciones, como se están anunciando, saldrán a la calle a reivindicar el bien común para el sector del campo andaluz, como ya hicieron hace unos meses.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía señalan que, pese a que algunos productores andaluces se muestran optimistas a la hora de aplicar de forma voluntaria estos ecoesquemas propuestos por el Ministerio, es el propio sistema el que no se lo permitirá al contemplar un único ecoesquema por explotación.

Además, recalcan que se repartirá el presupuesto de los fondos comunitarios entre una mayor cantidad de hectáreas, al ampliarse el cupo de los beneficiarios de estas ayudas que antes no podía acogerse al plan, por lo que las cuantías serán menores.