Los vecinos de Cármenes del Mar invitan a Juanma Moreno a pasar unos días de vacaciones en sus casas ruinosas

Los vecinos de Los Cármenes del Mar, en la ladera del Cerro Gordo de La Herradura (Granada), han invitado al presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pasar unos días de vacaciones en sus ruinosas viviendas para así recordarle su promesa de ejecutar los trabajos de urgencia para eliminar los riesgos del complejo que reúne 415 casas, donde residen 2.000 personas. Ya hay 42 casas desalojadas y un centenar en riesgo.

Los vecinos pretenden recordar a Moreno que en febrero de 2016 el grupo andaluz del PP invocaba las competencias de que dispone la Junta de Andalucía en materia de emergencia para instar al Consejo de Gobierno, y en concreto la Consejería de Justicia e Interior, para que declarase de interés general las obras. Este partido defendió en el parlamento andaluz, en forma de proposición no de ley, acometer esas obras que ahora no se ejecutan.

La iniciativa parlamentaria del grupo presidido por Juanma Moreno, fue aprobada bajo la llamada a la acción "no se trata de una gestión del PP, sino de una cuestión de justicia" y con una llamada a la unanimidad, que finalmente solo fue negada por el PSOE, explican los vecinos en una nota de prensa.

Los vecinos, que se sienten abandonados por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, consideran que se trata de "una decisión política", para solventar una situación "de emergencia social", en la que el PP se apoyó para desbancar de la Junta de Andalucía al PSOE de Susana Díaz.

A finales de 2019 se celebró una reunión entre la Delegación de Fomento y Ordenación del Territorio de Granada y las comunidades de vecinos de Cármenes del Mar en La Herradura, debido a las demandas de las 416 familias cuyas viviendas comenzaron a derruirse en el año 2006. Tras diez años de demandas, la solución aún no se ha hecho efectiva, aunque un 30% de las viviendas ya cuentan con una orden de desalojo y no tienen solución habitacional, mientras que el 70% de las casas de la macrourbanización, a pesar de que cuya integridad no se encuentra actualmente afectada, terminarán sufriendo daños si no se ponen soluciones sobre la ladera.

A finales de 2019, el Tribunal Supremo, ratificando la sentencia de la Audiencia de Granada de 2017, volvió a dar la razón en su demanda contra los responsables de la construcción (Comarex), a quienes los vecinos acusan de negligencia en el momento en el que se construyeron las viviendas. El alto tribunal condenó de nuevo a la constructora a subsanar los daños que han provocado que un total de 42 viviendas hayan tenido que ser desalojadas y que un centenar estén en riesgo.

Es la tercera vez que los tribunales dan la razón a las demandas de la comunidad de vecinos que han sufrido esta catástrofe en sus hogares, hasta el Ayuntamiento de Almuñécar ha sido condenado por la vía contencioso administrativa.

Respecto a la invitación al presidente andaluz para pasar allí unos días este verano, “creemos que es un momento maravilloso para que vea como la dejadez de la Junta de Andalucía se hace bandera por toda Europa, mostrando a los turistas como Andalucía sigue siendo una tierra de inseguridades, y donde comprar una vivienda no te garantiza una protección futura por parte de las autoridades”

“Nuestras casas se siguen cayendo sin que las administraciones estén haciendo todo lo necesario para salvaguardar la seguridad de los vecinos, y los vecinos se muestran indignados al saber que el presidente de la Junta de Andalucía ha tenido tiempo de visitar el Aquatropic de Almuñécar para pasar un día en familia, pero no ha tenido tiempo para llamarnos”, afirman Ricardo López y Dolores García, portavoces de los vecinos de Cármenes del Mar.