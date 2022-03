Granada retoma poco a poco el pulso a la actividad comercial pese al paro del transporte

Después de dos semanas frenéticas donde mayoristas y minoristas han tenido que hacer, en muchos casos, malabares para intentar conseguir algo de género debido a la falta de abastecimiento por el paro indefinido del transporte, la actividad comercial en las distintas empresas del sector de Granada empieza a resurgir tras experimentar una menor presión de los propios transportistas que en los últimos días han mermado su actividad en las inmediaciones de las distintas empresas logísticas. Algunos aún resisten y continúan reivindicando una serie de mejoras, pero lo cierto es que, tras dos semanas de lucha y protesta, muchos trabajadores han vuelto a subirse a sus camiones para seguir trabajando.

Vuelta paulatina a la actividad comercial que está permitiendo que empresas hortofrutícolas de la provincia estén sacando una buena parte del producto almacenado con destino a los distintos mercados. Aunque desde el sector aseguran que tras este medio mes, las pérdidas sufridas por las distintas empresas podrían superar los 15 millones, por lo que ven como un "alivio" que se vea "la luz al final del túnel".

En los mercados, tras 15 días de paro indefinido, aunque el producto fresco es escaso, los comercializadores buscan la manera de conseguir de los distintos distribuidores la mercancía para seguir operando en las empresas. Según apuntan fuentes de Mercagranada, el espacio logístico recupera su actividad comercial casi sin incidencias, pese a que la actividad principal, la del transporte de hortofrutícolas y pescado, a principio de semana es más relajada al concentrarse de martes a sábado. En este punto precisamente es donde más se ha centralizado la acción de los transportistas desde el inicio de la huelga, aunque según aseguran a este periódico fuentes policiales, los últimos días han sido tranquilos, y el número de personas que se desplazan para manifestarse es cada vez menor.

Otras empresas instaladas en la provincia, y que habían anunciado la paralización de sus plantillas a consecuencia de la huelga del transporte, como la planta de Thielmann Portinox, dedicada a la fabricación de contenedores de acero inoxidable, y que tenía a la plantilla en ERTE, ha retomado esta misma semana su actividad.

A la espera de un acuerdo satisfactorio

Por su parte, desde la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte siguen alentando a los autónomos que continúan luchando, asegurando que se encuentran en la recta final y recordando la importancia de que sigan haciéndose notar para que la lucha no decaiga.

Añaden que "el análisis de la situación actual del transporte es que en estos momentos estamos mucho peor que cuando pasamos, el gasóleo más caro y con previsiones de subir mucho más, y el precio de los portes, a pesar de que están ofreciendo cantidades más elevadas", por lo que aseguran que consigan sacar el producto de los almacenes "volverán a pagar lo que estaban pagando".

La semana pasada, Gobierno y Patronal acordaron una serie de medidas que pasaban por la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y ayudas directas por 450 millones de euros, algo que no a todos los trabajadores ha gustado por igual. Y piden que, pese a que la mayoría de los que secundaban el paro han vuelto a su actividad, los que resisten dejen trabajar al resto.

En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado durante su participación en una asamblea de delegados del sindicato en la capital que, la plataforma que convoca las movilizaciones no ha planteado algunos de los principales problemas que tiene el sector, y ha recordado que parte del desequilibrio en el sector se produce porque las grandes compañías deciden que trabajos se realizan y que parte de los beneficios van a terminar en los autónomos.

Álvarez ha indicado que "el detonante del conflicto es el precio del carburante y creo que el acuerdo al que han llegado es un acuerdo que permite respirar. Seguramente no es suficiente, porque nunca es suficiente".

El frente de los pescadores

Pero no sólo la actividad comercial se ha resentido por la huelga del transporte. Los pescadores amarraron sus barcos al muelle a principio de semana en señal de protesta por la situación de precariedad que llevan tiempo aguantando. A los recortes en el número de días disponibles para trabajar, los altos costes a los que hacer frente, entre otras cuestiones, se le sumaba los altos precios del carburante. Haciendo inasumible para muchas flotas pesqueras continuar con la actividad. Tras la serie de medidas anunciadas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y dialogar entre las distintas Cofradías de Pescadores a nivel nacional, llegaron al acuerdo de dar un voto de confianza y volver a faenar. Acuerdo que finalmente los pescadores andaluces, entre otros, decidieron no secundar.

Este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros y ver qué medidas finales se adoptan, los pescadores volverán a reunirse para acordar una nueva hoja de ruta. Hasta ese momento, la flota pesquera de Motril vive la incertidumbre de no saber si podrán volver a salir a faenar. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López, asegura que tienen esperanza de poder solucionar buena parte de los problemas. Ya no valen las excusas, los pescadores quieren las medidas por escrito, "las palabras muchas veces se las lleva el viento", apunta López, quien añade que no les vale que sean pensando a muy largo plazo, "las ayudas nos tendrían que llegar para ayer, no podemos seguir con la situación en la que estamos, con lo cual esperamos voluntad de solucionar las cosas y que podamos hacerlas realmente".

Por otra parte, el patrón mayor de la Cofradía valora "positivamente que sean las comunidades de Galicia y Andalucía las primeras en adoptar medidas que ayudan al sector pesquero". En relación al anuncio de la Junta de que anticipará las ayudas a pescadores para frenar la crisis de costes de explotación. Un decreto de sequía y medidas excepcionales que el Gobierno andaluz aprobará este martes en el que se han incluido adelantos del cien por cien para las ayudas por paradas temporales y de entre el 50 y el 80% para el resto de líneas convocadas por la Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Los tres sectores -transporte, hortofrutícola y pesca- siguen a la espera de conseguir una serie de acuerdos que les permita mejorar las condiciones de sus trabajadores, y que no les lleve a trabajar a pérdidas o o tener que tirar el producto. Mientras tanto, la actividad comercial en la provincia se va recuperando poco a poco.