Imágenes de Berta Linares, alcaldesa de Maracena, con el secuestrador el día del suceso

El secuestro se produjo el 21 de febrero por la mañana, después de que la concejal Vanessa Romero dejara a sus hijos en el colegio y se encontrara con el secuestrador, al que conocía porque hasta ese momento era la pareja de la alcaldesa de Maracena.

El acusado supuestamente puso como excusa para subir a su coche que se había quedado sin gasolina y ya dentro del vehículo la amenazó con un pistola que la Guardia Civil ha confirmado que era simulada. En un momento dado, ató a la edil con bridas de pies y manos, le tapó la cabeza y la obligó a meterse en el maletero de su vehículo, el cual estacionó en un local de Armilla (Granada) antes de marcharse. Ella logró escapar y pedir ayuda, tras lo que denunció los hechos ante la Guardia Civil.

El acusado ha declarado a lo largo de la instrucción que el secuestro no estaba planificado y que su intención no era acabar con la vida de la edil y alude a una reunión en la que, según su testimonio, habrían asistido supuestamente Noel López, la regidora y el edil de Urbanismo, en la cual se puso sobre la mesa la posibilidad de dar "un susto" a Vanessa Romero, que afirmaba tener expedientes urbanísticos controvertidos. Se expuso así supuestamente la idea de que lo hiciera el acusado bajo el convencimiento de que como tiene una enfermedad mental "no le iba a pasar nada".

Novedades en el caso

Un informe médico forense incorporado a la causa judicial que investiga el presunto secuestro de la concejal de Maracena Vanessa Romero determina que su supuesto autor, en ese momento novio de la alcaldesa, Berta Linares, mantiene suficientes capacidades intelectivas y volitivas para discernir sobre la trascendencia de sus actos. El informe, encargado por el Juzgado de Instrucción 5 de Granada, concluye que el único investigado por estos hechos, ocurridos el pasado 21 de febrero y por los que permanece encarcelado, no impresionaba trastorno psiquiátrico alguno, ni presentaba en el momento del examen sintomatología de enfermedad psicológica, según han informado este lunes a Efe fuentes del caso.

El análisis médico forense incorporado a la causa determina igualmente que sus capacidades intelectiva y volitiva son suficientes para el entendimiento del acto ilícito imputado y que el presunto autor puede, por tanto, discernir sobre la trascendencia y consecuencia del mismo, han añadido las fuentes. Además de este informe forense, el abogado defensor del presunto autor del secuestro solicitó al juzgado que se le tomaran muestras de cabello para analizar si había consumido medicamentos o sustancias estupefacientes.