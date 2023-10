La Junta se muestra "satisfecha" con la adjudicación del primer tramo de Rules y anuncia una nueva reunión en Madrid

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Crespo, se ha mostrado este viernes "muy satisfecha" por la adjudicación del contrato de ejecución de las obras del desglosado número 9 de las conducciones derivadas del sistema de presas Béznar-Rules, al entender que es una "obra fundamental para los intereses de la Costa de Granada" y ha avanzado que el próximo lunes se reunirá en Madrid con el Secretario de Estado de Medio Ambiente para seguir avanzando en el proyecto.

La consejera ha explicado que la Junta ha participado "en un grupo de trabajo con los propios regantes, la mancomunidad y el Ministerio para que esta obra" que acaba de adjudicarse "fuera una realidad" tras muchos años esperando las conducciones y, en cuanto a proyectos de futuro, ha adelantado que el próximo lunes se reunirá con el Secretario de Estado de Medio Ambiente para seguir trabajando.

"Aquí no nos paramos", ha afirmado, añadiendo que "tenemos un objetivo cumplido y continuamos a por el siguiente" y explicando que, entre otros asuntos, preguntará al Estado por el desarrollo del proyecto del desglosado 3 de Rules en el que la Junta se ofrece a colaborar para su ejecución.

La responsable de Agua ha apostado por "seguir adelante y que la sequía nos coja trabajando" porque esta situación de escasez "lastra la economía y las posibilidades de la agricultura y la ganadería en nuestra tierra".

Además, ha apuntado la importancia de obras como las que se impulsan en La Herradura y Almuñécar para contar con aguas regeneradas para los agricultores; y ha anunciado que antes de final de año los tratamientos terciarios de estas dos depuradoras ofrecerán 4 hectómetros cúbicos.

Para Carmen Crespo, estos proyectos servirán de "inicio de esta provincia a las aguas regeneradas, que son fundamentales para los intereses de los productores".

El compromiso del Gobierno

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha afirmado este viernes que la adjudicación de la obra del desglosado número 9 del sistema de canalizaciones "materializa el compromiso del Gobierno de España con este proyecto tan esperado y que tanto hemos reivindicado desde esta provincia".

Entrena ha asegurado que este paso dado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez supondrá el inicio de los trabajos sobre el terreno. Una actuación que "permitirá garantizar tanto el abastecimiento como los regadíos de la Costa Tropical". "Se trata de un éxito colectivo para el territorio. Tras veinte años luchando para que esta obra comenzase considero que es una magnífica noticia para todos los vecinos del litoral, así como del resto de la provincia de Granada", ha señalado.

El también senador ha subrayado que "se ve así el fin de un proceso que conllevará la construcción de las canalizaciones de Béznar-Rules". Además, ha destacado que "se haya agilizado la adjudicación de la obra, una muestra más del interés del Gobierno de España por sacar adelante esta infraestructura".

"Una vez más queda demostrado que los grandes avances y conquistas en nuestra provincia llegan de la mano de las políticas socialistas y, en especial, por parte de un Gobierno progresista que ha sido sensible a las necesidades de esta tierra", ha apostillado para apuntar que "la derecha no puede decir lo mismo, ya que cuando pudo hacerlo no lo hizo".

Entrena ha incidido en que desde el PSOE de Granada "seguiremos trabajando para avanzar progresivamente en todos los desglosados, un proyecto que también representa una oportunidad de progreso y desarrollo para el litoral granadino".