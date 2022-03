El PP pide a Entrena que "deje de poner" la Diputación de Granada al "servicio" del PSOE

El grupo popular en la Diputación de Granada ha pedido este miércoles al presidente de la institución provincial, José Entrena, del PSOE, que la "deje de poner" al "servicio" de su partido y "atienda a las necesidades de todos los pueblos de la provincia con independencia de su signo político".

La portavoz del PP en la institución provincial, Inmaculada Hernández, ha calificado en una nota de prensa de "bochornosas" las actuaciones que se vienen realizando desde la Diputación en cuanto al reparto de las ayudas de los distintos programas de los que pueden beneficiarse los municipios, pues ha considerado que, "lo primero es ayudar a los ayuntamientos socialistas, y las migajas para los que no son de su signo político".

Como ejemplo, ha citado varias actuaciones que, según ha mantenido Hernández, "no obedecen a criterios técnicos sino exclusivamente políticos", como el refuerzo en el firme de carreteras donde los pueblos con gobiernos del PP han recibido "un 70% menos de inversión que los gobernados por el PSOE".

También ha citado diferencias en caminos vecinales con unas ayudas para 1.089.972 euros "para los pueblos socialistas, frente a los 471.552 de los gobernados por el PP"; o las cantidades destinadas a los Planes de Instalaciones Deportivas. Aquí, según ha proseguido la portavoz popular, "de nuevo los socialistas salen beneficiados con una inversión de 987.123 frente a los 315.277 recibidos por los ayuntamientos gobernados por los populares".

Hernández ha considerado que "Entrena no gobierna para la provincia de Granada, gobierna para su partido. El presidente se reserva para sí un millón de euros para atender de forma arbitraria a las peticiones que le hacen desde los ayuntamientos. Sin procedimiento, a su libre criterio, y todos sabemos cuál es el criterio de Entrena: el dinero para los alcaldes socialistas".

En ese, sentido, según ha continuado la diputada, "vemos cómo las ayudas de presidencia son de nuevo favorables a los municipios de signo socialista, 1.266.818 frente a los 385.537 que reciben el resto de consistorios populares".

Ha lamentado que la Diputación "no presta servicios, no redacta proyectos apenas, no licita las obras a los ayuntamientos, el servicio a municipios es insuficiente y que los secretarios e interventores que van a los pueblos son pocos y como, en definitiva, tiene desatendidos a los pueblos de la provincia, cuando la principal acción que tiene que llevar a cabo la institución es ayudar a los municipios".

"Nos parece que estamos siendo peor tratados que los demás y no estamos dispuestos a consentirlo. El PP no pregunta a quién se vota, da fondos para vecinos, sin embargo, el reparto que se hace desde la institución provincial responde a criterios políticos y solo se ve beneficiado los ayuntamientos de signo socialista", ha remarcado la portavoz.